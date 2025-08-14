小児IC運賃の均一化へ 関東私鉄が打ち出す新価格体系
デスク「関東の私鉄が新たな運賃体系を打ち出しているね」
記者「西武鉄道が2026年3月から13歳未満の小児IC運賃を50円均一にします。通常であれば距離に応じて運賃は高くなりますが、どこから乗って、どこまで行っても運賃は50円となります。ただ、紙の切符の場合の小児運賃は、従前通り大人運賃の半額になります」
デスク「どういった需要を掘り起こす狙いなの？」
記者「沿線に住む子供とその家族の日常移動やお出かけ需要の創出が狙いです。通学だけでなく、習い事や週末のレジャーなどでの移動手段として電車が選ばれる可能性が高まります」
デスク「前例はあるかな」
記者「22年に小田急電鉄が先んじて50円均一を打ち出し、京浜急行電鉄も75円均一で導入済みです。小田急の場合、運輸収入に占める小児運賃の割合は全体の1％以下。経営に与える影響は大きくはありません。ただ、波及効果への期待は大きいです」
