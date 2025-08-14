「浴衣可愛い」「旦那さんといるとさらに輝く」日本代表FW上田綺世のモデル妻が弾丸旅行を報告
フェイエノールトに所属する日本代表FW上田綺世の妻でモデルの由布菜月さんが11日、自身のインスタグラム(@yufudayo)で夫婦での旅行を報告した。
由布さんは「6月に夫と行った箱根 弾丸で行ったけど食べ歩きしたり宿でまったりできた! 念願の花火もできて大満足 箱根に行ったら絶対行くジェラート屋さん本当におすすめ」と綴り、10枚の写真を掲載。ジェラートを食べる由布さんのソロショットに始まり、グルメや花火を楽しむ様子が収められ、最後の写真では向かい合わせで座る上田と思われる上半身も写っている。
フォロワーからは「箱根いいなー!」「笑顔で花火してるのかわいすぎる」「すごく楽しそう」「浴衣ちょう可愛い」「御膳うまそっ」「笑顔いっぱいでこっちまで幸せになります」「いつも可愛いけど旦那さんといる時はさらに輝きがましてます」と称賛の声などが上がった。
由布さんは「6月に夫と行った箱根 弾丸で行ったけど食べ歩きしたり宿でまったりできた! 念願の花火もできて大満足 箱根に行ったら絶対行くジェラート屋さん本当におすすめ」と綴り、10枚の写真を掲載。ジェラートを食べる由布さんのソロショットに始まり、グルメや花火を楽しむ様子が収められ、最後の写真では向かい合わせで座る上田と思われる上半身も写っている。
フォロワーからは「箱根いいなー!」「笑顔で花火してるのかわいすぎる」「すごく楽しそう」「浴衣ちょう可愛い」「御膳うまそっ」「笑顔いっぱいでこっちまで幸せになります」「いつも可愛いけど旦那さんといる時はさらに輝きがましてます」と称賛の声などが上がった。
この投稿をInstagramで見る