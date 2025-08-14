起死回生の同点アシスト! パリSGのUEFAスーパーカップ初制覇に貢献したデンベレがMOM受賞
パリSGのFWウスマン・デンベレが13日、UEFAスーパーカップのトッテナム戦(2-2、PK4-3)におけるプレイヤー・オブ・ザ・マッチに選ばれた。
2点を先行される苦しい展開の中、デンベレは1-2の後半アディショナルタイム4分に右からのクロスでFWゴンサロ・ラモスの同点ヘッドをアシスト。PK戦では3人目のキッカーとして成功し、パリSGの初優勝に貢献した。
UEFA公式サイトによると、テクニカルオブザーバーグループは「彼はパリの攻撃陣を素晴らしい形で牽引した」と評価。「0-2のビハインドを背負ったチームにとって、まさに必要な活躍だった。見事な逆転劇の立役者となり、同点ゴールにつながる素晴らしいアシストを披露し、パリがPK戦に持ち込むことを可能にした」と続けた。
