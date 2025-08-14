暑い日にさっぱり飲める！スタバやゴンチャなど人気カフェチェーンで販売中のフルーツ系“ひんやりドリンク”6選
うだるような暑さが続き、冷たい飲み物での水分補給が欠かせないですよね。
今回は、そんな暑さを吹き飛ばしてくれる、人気カフェチェーンのひんやりドリンクをまとめました。
旬のフルーツを使用したさっぱり系のフレーバーは、夏にぴったり。
どれも手軽に購入できるので、ぜひお近くの店舗でチェックしてみてください。
フレッシュなマンゴー&オレンジが贅沢な飲みごたえ／ゴンチャ
まずは「Gong cha（ゴンチャ）」の期間限定ドリンクからご紹介。
フルーツそのもののおいしさを詰め込んだ新シリーズ「Gong cha FRESH」より、「FRESH マンゴー&オレンジ」が登場しています。
フルーティーな香りとすっきりとした風味が楽しめる阿里山ウーロンティーに、ごろごろとしたマンゴー果肉と、つぶつぶのオレンジ果肉がたっぷり入った、贅沢な飲みごたえ。
ラインナップは、ティーエード・ミルクティー・スパークリングティーの3種類です。
「FRESH マンゴー&オレンジ ティーエード」（Mサイズ：税込690円）は、阿里山ウーロンティーに、マンゴー&オレンジ果肉を合わせた、シンプルな一品。
まるでフルーツをそのまま頬張っているかのような、フレッシュな味わいだといいます。
ティーエードにミルクをプラスした「FRESH マンゴー&オレンジ ミルクティー」（Mサイズ：税込690円）は、まろやかなコクを感じながらも、フルーツのフレッシュさが引き立つ1杯。
「FRESH マンゴー&オレンジ スパークリングティー」（Lサイズ：税込780円）は、炭酸のシュワッと爽やかな飲み心地と、フルーツのフレッシュさがマッチして、ゴクゴクと飲めそうです。
気になるフレーバーを、ぜひ飲んでみて。
ゴンチャ「FRESH マンゴー&オレンジ」販売概要
販売期間：8月7日（木）〜期間限定
販売店舗：国内ゴンチャ全店 ※一部商品を販売していない店舗あり
公式サイト：https://www.gongcha.co.jp/
参照元：株式会社ゴンチャ ジャパン プレスリリース
大粒の“シャインマスカット”が目を惹く1杯／リンツ
次にご紹介するのは、「Lindt（リンツ）」の「リンツ ショコラ ブティック&カフェ」で販売中の「フローズン シャインマスカット ショコラドリンク」（税込898円）。
トップには、凍らせた長野県産シャインマスカットがまるごと1粒飾られています。食べた時のひんやり感と、果実のジューシーさを楽しめますよ。
シャインマスカット果汁を溶け込ませ、コクのあるホワイトチョコレートと爽やかなヨーグルトを合わせたドリンクは、濃厚ながら後味はすっきりとした、夏にぴったりの味わいです。
カップの底と側面に入ったゼリーが食感のアクセントになり、仕上げのシャンティクリームが全体をまとめています。
パフェのように華やかな“ご褒美ドリンク”を、ぜひ飲んでみてはいかがでしょう。
リンツ「フローズン シャインマスカット ショコラドリンク」販売概要
販売期間：8月1日（金）〜9月30日（火）※なくなり次第終了
販売店舗：全国のリンツ ショコラ ブティック&カフェ
公式サイト：https://www.lindt.jp/
参照元：リンツ&シュプルングリージャパン株式会社 プレスリリース
“3つの幸せピーチ”で、暑い夏を心地よく／スターバックス
スターバックスでは、旬の“ピーチ”を主役とした3種類のドリンクが販売中。
1つ目は、完熟したピーチのやわらかでとろけるような甘さと、幸せな気分になれる甘い香りを楽しめるという「ヘブンリー ピーチ フラペチーノ」（Tallのみ：テイクアウト 税込707円、イートイン 税込720円）です。
白桃ピューレを使用した甘くて風味豊かなドリンクベースと、氷をブレンドし、みずみずしいピーチ果肉を融合。
そこに、ホイップクリームや、香りにこだわったピーチソースとピーチフレーバーパウダーをトッピングし、最後の一口までピーチの味わいを余すことなく楽しめるのだとか。
2つ目の「チラックス ソーダ ピーチ」（Tall：テイクアウト 税込579円〜、イートイン 税込590円〜）は、「チラックス ソーダ」シリーズの新フレーバー。
完熟したピーチ果肉に、この商品のために開発したという、レモン・グレープフルーツ・梨など10種類以上の香りをブレンドしたシロップと、炭酸を合わせています。
爽やかな香りやピーチの甘み、シュワシュワとした炭酸が広がるドリンクは、リフレッシュにも最適。
3つ目は、ごろごろとしたピーチ果肉のジューシーさを楽しむ、大人な「クラフト ジューシー ピーチ ティー」（Tall：テイクアウト 税込618円〜、イートイン 税込630円〜）です。
程よく渋みのあるブラックティーを合わせることで、素材そのもののおいしさを味わえる1杯に。
やさしい甘みとすっきりとした飲み心地が、暑い夏にぴったりですよ。
スターバックス「ピーチ 新作ビバレッジ」販売概要
販売期間：8月1日（金）〜期間限定 ※一時的な欠品または早期に販売終了する可能性あり
販売店舗：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）
公式サイト：https://www.starbucks.co.jp/
参照元：スターバックスコーヒージャパン株式会社 プレスリリース
濃厚なシャインマスカットを堪能！／サンマルクカフェ
サンマルクカフェからは、長野県産のシャインマスカットを使用したスムージーとソーダが販売中。
甘みと酸味のバランスが絶妙な「シャインマスカットスムージー」（Mサイズ：税込690円）は、濃厚ながらもすっきり爽やかな後味を感じられるドリンクです。
トッピングにシャインマスカットゼリーを乗せ、見た目も涼しげに。
芳醇なシャインマスカットの香りや風味をぜひ楽しんでみて。
「シャインマスカットソーダ」（Mサイズ：税込690円）は、濃厚なシャインマスカットと、シュワシュワ弾けるソーダが調和した飲み心地の良さがポイント。
トッピングのシャインマスカットゼリーが見た目や食感のアクセントになり、満足感を得られそうです◎
サンマルクカフェ「シャインマスカットドリンク」販売概要
販売期間：7月25日（金）〜9月18日（木）
※予告なく販売を終了する場合あり
※店舗により、価格が異なる場合あり
販売店舗：全国のサンマルクカフェ
公式サイト：https://www.saint-marc-hd.com/saintmarccafe/
参照元：株式会社サンマルクカフェ プレスリリース
トロピカルなフラッペで南国気分／DEAN & DELUCA
DEAN & DELUCA（ディーン&デルーカ）で楽しめるひんやりドリンクは、「マンゴー&グァバフラッペ」と、「ドラゴンフルーツ&ライチフラッペ」の2種類。
どちらも、果実の自然な甘みと香り、すっきりとした後味に仕上がっています。
新登場の「マンゴー&グァバフラッペ」（税込799円）は、芳醇な甘さのアルフォンソマンゴーと、爽やかな酸味と香りが特徴のピンクグァバを合わせた、トロピカルな味わい。
マンゴーのフラッペは氷を少なめにして、甘くとろける口あたりにしているそうです。
ミルクのまろやかさで、フルーティーさを引き立てているのがポイント。
また、去年販売されて大好評だった「ドラゴンフルーツ&ライチフラッペ」（税込799円）が、今年も登場しています。
みずみずしいライチの甘さと、ドラゴンフルーツの繊細な風味が調和した、上品で華やかな1杯。
上から絞った軽やかなクリームと、ビビッドなピンクのグラデーションが夏らしく、涼しげな印象を与えますよ。
DEAN & DELUCA「南国果実のトロピカルフラッペ」販売概要
販売期間：7月24日（木）〜9月3日（水）
販売店舗：カフェ店舗、一部マーケット店舗
公式サイト：https://www.deandeluca.co.jp/
参照元：株式会社ウェルカム プレスリリース
完熟メロンの贅沢さがたまらない…／猿田彦珈琲
最後に、猿田彦珈琲で販売中の季節限定ドリンクから、メロンを使用した「情熱パッションメロンのフラッペ」（テイクアウト：税込736円／イートイン：税込750円）をご紹介。
みずみずしいメロンフローズンに、ココナッツのミルキーな甘さと、濃厚で甘酸っぱいパッションフルーツをプラスし、爽やかさとコクが絶妙に調和した、贅沢な味わいに仕上がっています。
完熟メロンの甘さやパッションフルーツの酸味、ココナッツの南国感が、真夏にぴったりなのでぜひ飲んでみて。
猿田彦珈琲「情熱パッションメロンのフラッペ」販売概要
販売期間：7月19日（土）〜9月1日（月）
販売店舗：全店（東京大学店・図書館店・淀屋橋駅店・豆屋を除く）
公式サイト：https://sarutahiko.jp/
参照元：猿田彦珈琲株式会社 プレスリリース
おいしく水分補給してクールダウン
さまざまなカフェで販売中のひんやりドリンク。
フローズンなど飲みごたえのあるものから、ティーや炭酸ですっきり楽しめるものまでそろっており、好みの1杯に出合えそう。
どれも、今の時期にしか飲めない季節限定商品だから、気になるものは早めにチェックしてみてください。
