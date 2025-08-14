BAND-MAIDの成長／進化が止まらない。毎度のようにそんなことを書いているような気がするが、実際いつもそう感じさせられているのだから仕方がない。先日終了したばかりの＜BAND-MAID TOUR 2025＞の過程においてもそれは当然のごとく続いていた。

◆ライブ写真

BARKSでは同ツアーのFIRST ROUNDの初日にあたる5月10日（メイドの日）の東京・LINE CUBE SHIBUYAでのお給仕（ライブ）の模様もレポートしてきたが、その終演後、バックステージで対面した際の5人は上気した顔で「汗が止まらない！」「まだ5月なのに！」などと口にしていた。もちろんその口調から伝わってきたのが疲労感ではなく、きわめてカロリー消費量の多いステージを走り抜いた満足感だったことは言うまでもない。しかしそれに続いた各地のライブハウスでのお給仕においては“暑さと熱さ”がさらに高まり続けていたようだ。6月28日の仙台公演をもってそのFIRST ROUNDが終了したのち、メンバーたちはそれぞれ次のように振り返っていた。

「ツアー初日の暑さはまだ序の口で、各地のライブハウスではそれどころではなかったですっぽね。ただ、久しぶりにライブハウスならではの熱さというのを感じさせられましたし、これぞツアーだなと思いましたっぽ。全公演ソールドアウトにできたというのも自分たち的にはすごく嬉しかったですし、パワーアップした姿を皆さんにお見せできたんじゃないかと思いますっぽ」（小鳩ミク／G, Vo）

「ツアー初日には『暑い！ 汗が止まらない！』みたいなことばかり言ってましたけど、結局、そんな滝汗状態がそのまま最終日の仙台まで続いていくことになりました（笑）。今年も引き続き、BAND-MAIDの魅力を突き詰めていきたいと思っているんですけど、FIRST ROUNDはまさにそういうものになったと思いますし、彩りの鮮やかなツアーになったと思います」（SAIKI／Vo）

「FIRST ROUNDでは新しいセッションも披露できて、それが自分でも面白かったです。新しいことをするとなると、やっぱりチャレンジする部分も出てきますし、たとえば小鳩がギター・リフをしっかり弾いて始まるセッションであれば、それは小鳩のギタリストとしての成長にも繋がってくる。そんな成長に繋がるポイントの多いツアーだったので、実際また一歩先に進めたんじゃないかと思っています」（KANAMI／G）

「ツアー開幕当初にセットリストを見た時には、あまりに激しい内容だったので『このまま駆け抜けられるのかな？』という不安もおぼえたんですけど、気が付いてみると意外と体力的にもついて行けてる自分がいて、そんなところからも自分自身が少しずつ成長できてることを実感できました。そんな意味でもFIRST ROUNDはすごく楽しかったです」（MISA／B）

「アニメを入口としながら興味を持ってくださった方をはじめ、このFIRST ROUNDでは初めて観に来てくださった方が多かったようで、私自身もそれをステージ上で実感していました。あちこちの書き込みを見てもそれが伝わってくるんですけど、いろいろなところを発端としながらBAND-MAIDを知ってもらえること、お給仕に来てもらえることがすごく嬉しいです」（AKANE／Dr）

こうした発言からも、各地でお給仕を重ねていく中で彼女たちが自分たち自身の成長／進化を実感できていたことがうかがえる。そして当然ながらFIRST ROUNDは物語の序盤に過ぎず、SECOND ROUNDではさらなる新たな展開が待ち受けているはずなのだ。より具体的なところで言えば、FIRST ROUNDでは新曲でありながら常にクロージング曲という大役を担ってきた「Ready to Rock」がどう変わりつつあるのか。そして当然ながら披露されることになるはずの最新チューン、「What is justice?」がお給仕全体の中でどのような力を発揮することになるのか。そうした尽きない興味を抱きながら、SECOND ROUNDの初日のステージを目撃すべく、東京・豊洲PITに赴いた。

7月12日、午後5時。豊洲PITの場内は開演定刻ちょうどに暗転した。オープニングSEが聴こえてくると同時に、まるで号令でも掛けられたかのように一斉に手拍子が始まり、熱のこもった声援が飛び交う。公演チケットは完全ソールドアウトで、広々としたフロアはぎっしりと人で埋め尽くされている。次々とステージ上に現れたメンバーたちが各々の配置に就くと、わずかな静寂を挟んでスタートしたのは「Zen」だった。BAND-MAIDの2025年の幕開けを飾ることになったこの曲がオープニングに据えられていること自体は、約2ヵ月前のLINE CUBE SHIBUYA公演の際と変わらない。ただ、明らかな違いが感じられる。SAIKIの声量の豊かさだ。もちろんそれは急激に変わるものではないだろうし、たとえば音響面の向上などとも無関係ではないのかもしれない。ただ、とにかくその歌声は力強く、抜けがいい。

その歌声の響きには、まさに客席を支配する存在として似つかわしい説得力が感じられた。同時に、この楽曲における引き算のアレンジ、そしてそれに見合う音作りのあり方が、彼女の歌唱をいっそう際立たせることになったのではないかとも感じられた。しかもこの曲ではボーカルばかりではなく、メロディ自体の良さもごく自然に強調されている。それは、速くて情報量の多い難曲での再現性のみならず、どっしりとした重心の低さ、少なめの音数でも物足りなさを感じさせない音楽上のオーラのようなものを、このバンドが身につけ始めているからではないだろうか。

そんなオープニングから、曲は「Unleash!!!!!」、そして「DOMINATION」へと続いていく。統率力抜群の楽曲の連続に、あらかじめフロアに充満していた熱は当然のように高まり続けていく。序盤から容赦のない攻撃だが、同時に、出し惜しみのなさにも感心させられる。そして冒頭の3曲が終わると、小鳩ミクが「おかえりなさいませ、ご主人様お嬢様」とフロアに呼びかける。BAND-MAIDのお給仕を始めて目撃した人ならば、誰でもこの場面でのギャップに驚かされることだろう。アドレナリンが高まりつつある中で、いきなり膝から崩れ落ちるような感覚を味わったことがある人もいるに違いない。しかし、BAND-MAIDのお給仕には、典型的なロックバンドのライブとは違ったダイナミックスがある。しかも、最初はそこに違和感をおぼえた場合でも、純粋な音楽的興奮のみならず、そのギャップ自体にも徐々にやみつきになっていくのだ。

出し惜しみのない選曲によるあくまでアッパーな演奏プログラムは、その後も歩調を乱すことなく快調に進んでいく。曲調の広がりによりお給仕全体を通じての起伏も豊かになり、「Forbidden tale」のような展開が豊富でドラマ性のある楽曲が代表曲の仲間入りをしているところにも、バンドの成熟と足並みを揃えた変化が感じられる。また、楽曲同士が織りなす物語の随所に設けられたセッションパートから伝わってくる各メンバーの持ち味も、従来以上に際立ってきている。MISAがかき鳴らす、うごめくような低音と、AKANEの繰り出す切れの良いビートが会話をしているかのような場面もあれば、お立ち台に上がったKANAMIがギターヒロイン然としたまばゆい光を放つ。5人それぞれの存在感が、演出的に強調されているのではなく、当たり前のように際立っているのがわかる。

そしていつしか演奏プログラムは盛りだくさんのメドレーへと突入していく。その最後に据えられた「SHOW THEM」の冒頭のSAIKIの力強いロングトーンは、まさしく説得力満点だった。そして同時に、「スピードに答えを求めず、なおかつ初見の観衆を巻き込む力に富んだ曲」を追求するプロセスが、メキシコの3姉妹バンド『The Warning』との画期的な共演曲となったこの楽曲を契機として始まっていたのではないか、と改めて気付かされたりもする。

その後、ふたたびBAND-MAIDならではの様式の一部である“おまじないタイム”なども挟みながらお給仕は緩急豊かに進み、ぐいぐいとクライマックスへと近付いていく。そしてこの夜における公然の秘密兵器ともいうべき「What is justice?」が披露されたのは、まさしく終盤のラストスパートへと突入していく直前のことだった。

この楽曲が生まれた背景や、ここで彼女たちがどんなことに挑んでいるかについては、すでに公開済みのインタビュー記事をお読みいただきたいところだが、実のところこの「What is justice?」は、ユニークな楽曲の多いBAND-MAIDのレパートリーにおいて、ことさら斬新な部類に入るものとはいえない。これは「Zen」や「Ready to Rock」、さらに言うなら「SHOW THEM」にも当て嵌まることだが、誤解を恐れずに言わせてもらえば、むしろごく王道的なロックソングだといえる。そこで感じさせられるのは、少し前までのBAND-MAIDがもたらしていた驚きが「このバンドがこんなすごい曲をやるの？ しかも完璧に？」というものだったのに対して、「BAND-MAIDが本気で取り組むと、王道的なロックソングもここまでカッコ良くなる」というものに変わってきているということだ。それもまた、このバンドの成長／深化の表れだといえるだろう。

とはいえもちろん、そうした王道的楽曲にこんなにも人を引き付ける力があるのは、彼女たちが絶え間なくチャレンジを重ね、自分たち自身を磨き続けているからだ。「What is justice?」について言うならば、やはり高音部のメロディが続くサビのパートでのSAIKIの歌唱には、まさに限界を突破するかのような勢いが感じられる。以前のインタビューの中でも、作曲者であるKANAMIが「SAIKIがギリギリの高域で歌う声と、そのさま」にこの上ない魅力を感じていることを認めていたし、このメロディ展開はいわば彼女からSAIKIに対する“愛情深い無茶振り”ということにもなるだろう。そして実際、そんな挑みがいのあるメロディを歌うことで、SAIKI自身もまた一段上へと歩みを進めることができるのだ。

その後はまさしく怒濤の展開となった。そしてFIRST ROUNDに続いてクローザーに起用された「Ready to Rock」は、2025年生まれの楽曲だというのに、もはやずっと前から愛され続けてきた定番ロックアンセムのような風格めいたものをまとい始めていた。このSECOND ROUNDは、8月8日と9日に二夜連続で行なわれる名古屋でのお給仕をもって終了となる。そこに至るまでの間にも彼女たちの成長／深化は止まらぬままであるはずだし、きっと未来に向けてのヒントも投げ掛けてくれるに違いない。2025年の夏が、暑くて熱いばかりではなく、実り多きものになることを確信させられた一夜だった。

取材・文◎増田勇一

写真◎伊東実咲

■＜BAND-MAID TOUR 2025＞

FINAL ROUND

10月24日(金) 大阪 なんばHatch

11月1日(土) 神奈川 CLUB CITTA’

12月7日(日) 東京 東京ガーデンシアター

