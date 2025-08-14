「エンゼルス−ドジャース」（１３日、アナハイム）

ドジャースの大谷翔平投手が「１番・投手」で先発マウンドに上がり、５回途中４失点。エンゼルス時代の２３年８月９日・ジャイアンツ戦以来、７３５日ぶりとなる勝利投手の権利目前で降板した。

初回にトラウトを見逃し三振に仕留めるなど、三者凡退で立ち上がった大谷。だが二回、先頭のウォードに右翼へ今季２本目の被弾となるソロ本塁打を浴びると、続くモンカダには二塁打を浴びた。なおも１死三塁からレンヒーフォの犠飛で１点差に迫られてしまった。

それでも三回は先頭を三振に仕留め、打順が一回りしてネトを遊飛に打ち取った。最後はシャヌエルをカーブで見逃し三振に斬った。リードを再び３点に広げて迎えた四回は先頭のトラウトにカーブから入り、最後はカウント２−２から最速となる１６２キロで見逃し三振。２死からモンカダを振り逃げで出塁させ、暴投で得点圏に走者を背負ったが、アデルを遊ゴロに打ち取った。

五回も先頭のレンヒーフォを素早く追い込み、外角低めのスプリットで空振り三振。１死からオホッピーに中前打、ディオドーシオには右前にぽとりと落ちる安打を許して二回以来のピンチを招いた。ここでネトに左翼線２点二塁打を浴びて１点差に迫られた。ここで指揮官はベンチを出て交代を告げた。

試合前、ロバーツ監督は「５回をメドに投げていく」と説明。大谷が投手復帰した際に大きな目標として掲げていた５イニング。あと２死と迫ったところでマウンドを降りた。４失点は今季登板の中でワーストとなったが、かつての本拠地に集まったドジャースファンはスタンディングオベーション。エンゼルスファンも拍手を送っていた。

後を受けたバンダは２死満塁までピンチを広げるも無失点で切り抜け、リードを守った。