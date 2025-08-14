¼ýÆþ¸º¤Ç¤âŽ¢¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤ÇÄê´üÀÑÎ©Ž£¤¹¤ë¿Í¤ÎÈ¯ÁÛ
¡Ê²èÁü¡§taa / PIXTA¡Ë
¤³¤ÎÏ¢ºÜ¡ÖFP¤Ï¥ß¥¿¡ª¡×¤Ç¤Ï¡¢É®¼Ô¤Ç¤¢¤ëFP¤Î¹â¶¶À®Ôè¤µ¤ó¤¬¼ÂºÝ¤ËÁêÃÌ¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÆÉ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤¬´Ù¤ê¤¬¤Á¤Ê¡Ö¤è¤¯¤¢¤ë»öÎã¡×¤ä¡Ö¤ª¶â¤Î¥ï¥Ê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·²þÁ±ÅÀ¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢ÀÖ»ú²È·×¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤Ø¤ÎÄê´üÀÑÎ©¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾®ÎÓ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Î¥±¡¼¥¹¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Å¾¿¦¤Ë¤è¤ê¡¢Ëè·î3Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¤Ë¡Ä
¤¢¤ë¤È¤¡¢É®¼Ô¤Î¤â¤È¤Ë¾®ÎÓ¤µ¤ó¤è¤ê¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤ÎÁêÃÌ¤¬¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤´°ÍÍê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¾õ¶·¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤ÎÁêÃÌ¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÏ¢ºÜ¡ÖFP¤Ï¥ß¥¿¡ª¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î¹â¶¶À®Ôè¤µ¤ó¤¬¡¢°ìÈÌ²ÈÄí¤Î¤ª¶â¤ä»ñ»º±¿ÍÑ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÇº¤ß¤ò¤È¤¤Û¤°¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£Çº¤ßÁêÃÌ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
¾®ÎÓ¤µ¤ó¤ÏÅ¾¿¦¤·¤¿¤³¤È¤Ç¼ýÆþ¤¬¥À¥¦¥ó¡£Ëè·î¤Î²È·×¤¬ÀÖ»ú¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Ç·î¡¹¤ÎÀÖ»ú¤òÊäÅ¶¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£¥Ü¡¼¥Ê¥¹¼«ÂÎ¤â¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÍÂÃù¶â¤Î¼è¤êÊø¤·¤â»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï²È·×¼ý»Ù¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Ëè·î3Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£É×ÉØÊÌ²ñ·×¤Ç²È·×¤ÎÇÄ°®¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤ÎÀÖ»ú³Û¤Ï¤è¤êÂç¤¤¤¤â¤Î¤È¤â¿äÂ¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Î²È·×¤¬ÀÖ»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿3¤Ä¤Î¸¶°ø
¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Î²È·×¤¬ÀÖ»ú¤Ë´Ù¤Ã¤¿¸¶°ø¤Î1¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¼ýÆþ¤¬¸º¾¯¤·¤¿¤³¤È¡£µëÍ¿¤¬·î³Û35Ëü±ß¤«¤é·î³Û30Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ê¡¢5Ëü±ß¼ýÆþ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µëÍ¿¤¬¤¹¤°¤Ë5Ëü±ßÁý²Ã¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
´íµ¡´¶¤ò»ý¤Ã¤¿¾®ÎÓ¤µ¤ó¤ÏÉû¶È¤Ç¼ýÆþ¤òÁý¤ä¤½¤¦¤È¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ä¤·¤²¤ÊÉû¶È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ã±²Á¤¬Äã¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÀÖ»ú¤òÊäÅ¶¤¹¤ë¤Ë¤Ï²ÝÂê»³ÀÑ¡£¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤ò¹Í¤¨¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Ï¡¢°ÂÄêÅª¤Ê¼ýÆþ¤È¤·¤Æ¤Ï¥«¥¦¥ó¥È¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÖ»ú¤Î¸¶°ø¤Î2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±¤Ç¤·¤¿¡£¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Ï¼ýÆþ¤¬¸º¾¯¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¸ÇÄêÅª¤Ê»Ù½Ð¤Ç¤¢¤ëÊÝ¸±¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
²ÃÆþ»þ¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÇ¯Îð¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÊÝ¸±¤Î¸«Ä¾¤·¤Î·ë²Ì¤È¤·¤ÆÊÝ¸±ÎÁ¤¬²¼¤²¤é¤ì¤ë¤«ÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸¡Æ¤¤Ï¤·¤Æ¤ß¤ë¤Ù¤¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£
ÀÖ»ú¤Î¸¶°ø¤Î3¤ÄÌÜ¤ÏÀÑÎ©Åê»ñ¤Ç¤·¤¿¡£¡ÖÀÑÎ©Åê»ñ¤Ï²È·×¤¬¹õ»ú¤Ç¡¢Í¾Íµ¤¬¤¢¤ë¿Í¤¬¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¬¡¢²È·×ÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¡¢¼Â¤Ï¤½¤¦¤È¤â¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤ÏÀÖ»ú¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢ÀÑÎ©¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÑÎ©Åê»ñ¤Ç¼ê¸µ»ñ¶â¤¬¤µ¤é¤ËÉÔÂ¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÀÑÎ©¤ò»ß¤á¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¼ê¸µ¤ÎÀÖ»ú¤Î°ìÉô¤Ï²ò¾Ã¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ÎÉÔ°Â¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤³¤í¤Î²È·×Êí¡×¤ÏÃ±½ã¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢°Å¹æ»ñ»º¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤ÎÀÑÎ©¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡×¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¤½¤é¤¯»ñ»º¾õ¶·¤Î¡Ö°ìÈ¯µÕÅ¾¡×¤òÁÀ¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÈÁÛÁü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Î²È·×¤ò²þÁ±¤¹¤ë3¤Ä¤ÎÊýË¡
²È·×¤ÎÀÖ»ú¤Ï¼ýÆþ¤è¤ê¤â»Ù½Ð¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤ÇÀ¸¤¸¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á²¦Æ»¤Î²ò·èºö¤Ï¡¢¡º£¤Î¼ýÆþ¤òÁý¤ä¤¹¡¢¢º£¤Î»Ù½Ð¤ò¸º¤é¤¹¡¢£»ñ»º±¿ÍÑ¤ÇÄ¹´ü¤Î¼ý»Ù¤ò²þÁ±¤¹¤ë¡¢¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÁêÃÌ¤ÏÃ»´ü¾¡Éé¡£¤½¤³¤ÇÉ®¼Ô¤¬Åö½é¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¡Ê1¡ËÊÝ¸±¸«Ä¾¤·¡¢¡Ê2¡ËÌµÍý¤ÊÀÑÎ©¤ÎÄä»ß¡¢¡Ê3¡Ë»ñ»º±¿ÍÑ¤Ë¤è¤ë¼ýÆþÁý¡¢¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ê1¡ËÊÝ¸±¸«Ä¾¤·
ºÇ¶á¤Ï¡¢¶âÍ»Ä£¤«¤é¤Î»ØÆ³¤Ç¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±¤ÎÄó°Æ¤Ï¸øÅªÊÝ¸±¤ËÏ¢Æ°¤·¤¿Äó°Æ¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÁ°Äó¤È¤Ê¤ëÀ©ÅÙ¤Î1¤Ä¤¬¹â³ÛÎÅÍÜÈñ¤Ç¤¹¡£¹â³ÛÎÅÍÜÈñ¤òÁ°Äó¤È¤¹¤ë¤È°åÎÅÊÝ¸±¤Ï¼ê¸ü¤¹¤®¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤°õ¾Ý¤Ç¡¢¾®ÎÓ¤µ¤ó¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Î¼ýÆþ¤Ë±þ¤¸¤¿¹â³ÛÎÅÍÜÈñ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿°åÎÅÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþÆâÍÆ¤ò¥À¥¦¥ó¥°¥ì¡¼¥É¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÆÃÌó¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢°åÎÅÊÝ¸±¤Î²ÃÆþÌÜÅª¤¬²¿¤Ê¤Î¤«¡¢¤ï¤«¤ê¤Å¤é¤¤Àß·×¤Ç¡¢¾®ÎÓ¤µ¤ó¼«¿È¤Ë¤âÀâÌÀ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ê£»¨¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤â¤Î¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¤Î¸«Ä¾¤·¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Æþ±¡Æü³ÛÏ¢Æ°·¿¤Î°åÎÅÊÝ¸±¤«¤é¡¢°ì»þ¶â»ÙÊ§¤¤·¿¤Î°åÎÅÊÝ¸±¤Ø¤ÎÊÑ¹¹¡¢Æþ±¡Æü³Û¤Î°ú¤²¼¤²¡¢ÆÃÌó¤Î¼è¼ÎÁªÂò¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¸Ì¿ÊÝ¸±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼ýÆþÊÝ¾ãÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ýÆþÊÝ¾ãÊÝ¸±¤Ï¶¥Áè¤Î·ã¤·¤¤¾¦ÉÊ¤Ç¡¢°ìÄê´ü´Ö¤´¤È¤Ë¤è¤ê°Â¤¤ÊÝ¸±ÎÁ¤Î¾¦ÉÊ¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Ï²ÃÆþ¤«¤é¿ôÇ¯·Ð²á¤·¡¢Æ±¤¸ÊÝ¾ã¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤âÊÝ¸±ÎÁ¤ò°ú¤²¼¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¤¸ÊÝ¾ã¤ÇÎÁ¶â¤¬²¼¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡ÖÊÑ¤¨¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¤³¤È¡£ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿ÊÝ¸±¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°åÎÅÊÝ¸±¤ÈÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤Î¸«Ä¾¤·¤ÇËè·î5000±ß¤ÎÊÝ¸±ÎÁ¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£°åÎÅÊÝ¸±¤¬¼ê¸ü¤¹¤®¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Æ°¼ÖÊÝ¸±¤È¼«Âð¤Î²ÐºÒÊÝ¸±¤Ï¡¢¸«Ä¾¤·Í¾ÃÏ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ê2¡ËÌµÍý¤ÊÀÑÎ©¤ÎÄä»ß
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤ÎÀÑÎ©¤ÏÄ¹´üÅª¤ËÂç¤¤¯»ñ»º¤òÁý¤ä¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢Ëè·î3Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¤Î¤¦¤Á¡¢2Ëü±ß¤¬¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤ÎÀÑÎ©¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤äÃùÃß¤ò¼è¤êÊø¤·¤Ê¤¬¤éÅê»ñ¤¹¤ë¤ËÂ¤ë¤è¤¦¤ÊÍø±×¤¬½Ð¤ë¤Î¤«ÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¤¿¤á¡¢¾õ¶·¤¬²þÁ±¤¹¤ë¤Þ¤ÇÀÑÎ©¤òÄä»ß¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê3¡Ë»ñ»º±¿ÍÑ¤Ë¤è¤ë¼ýÆþÁý
Í¾Íµ»ñ¶â¤È¤·¤Æ¤ÎÍÂÃù¶â¤¬300Ëü±ß¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤½¤ì¤ò±¿ÍÑ¤·¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ë¹âÇÛÅö¡¦¹âÊ¬ÇÛ¶â·¿¤ÎETF¤ØÅê»ñ¤¹¤ëÄó°Æ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÆ¹ñETF¤Ç¤¹¤È¡¢Ëè·îÊ¬ÇÛ·¿¤Î¾¦ÉÊ¤¬Ê£¿ô¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÝ¸±¸«Ä¾¤·¸å¤Î²È·×ÀÖ»ú¤Ç¤¢¤ëËè·î2Ëü±ß¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¸µ¼ê¤Î300Ëü±ß¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦¤«¤ÈÉ®¼Ô¤Ï¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Ëè·î2Ëü±ß¤Î¼ýÆþ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¸«Ä¾¤·ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤ÎÀÑÎ©¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤éÉ®¼Ô¤¬¹Í¤¨¤¿¡Ê1¡Ë¡Á¡Ê3¡Ë¤Ë¤è¤ê¡¢²È·×ÀÖ»ú¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ¼ý»Ù¥È¥ó¥È¥ó¡¢¤â¤·¤¯¤ÏËè·î¹õ»ú¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ÊÝ¸±¸«Ä¾¤·¤ËËþÂ¤µ¤ì¤¿¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Î²È·×²þÁ±¤òË¾¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÊÝ¸±¸«Ä¾¤·¤À¤±¤Çº£²ó¤ÎÁêÃÌ¤Ï½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Ê¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²È·×ÀÖ»ú¤È¶âÍ»¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤ÎÀÚ¤Ã¤Æ¤âÀÚ¤ì¤Ê¤¤´Ø·¸
É®¼Ô¤ÏÆüº¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤«¤é²È·×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤´ÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾®ÎÓ¤µ¤ó¤ÏÈæ³ÓÅª²þÁ±ÅÀ¤ÎÂ¿¤¤¤È´¶¤¸¤ëÊý¤Ç¤·¤¿¡£
¾®ÎÓ¤µ¤ó¤ÏÊÝ¸±¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¹¤°¤Ë½ÅÍ×À¤òÍý²ò¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÖ»ú¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤ÎÀÑÎ©¤Ç°ìÈ¯µÕÅ¾¤òÁÀ¤¦È¯ÁÛ¤«¤é¡¢¶âÍ»¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤Î¥¢¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
É®¼Ô¤Î»Å»öÊÁ¤«¡¢¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤Ê¤É°Å¹æ»ñ»º¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤ë¿Í¤Ï¡Ö¹â¼ýÆþ¤Ç¿·¤·¤â¤Î¹¥¤¡×¤Î¥¿¥¤¥×¡¢¡Ö²È·×¤¬¸·¤·¤¯¥¸¥êÉÏ¡×¤Î¥¿¥¤¥×¤ËÊ¬¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Ï¸å¼Ô¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¡¢º£¤Î²È·×¾õ¶·¤Ç¤¹¤Èº£¸å¤ÎÊª²Á¾å¾º¤Ë¤âÂÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢ÁáÈÕ¡¢ÀÖ»ú¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢ÊÝ¸±¤Î¸«Ä¾¤·¤À¤±¤ÇËþÂ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤¬Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢¤ä¤Ï¤ê¤â¤¦°ìÊâÆ§¤ß¹þ¤ß¤Ç²È·×¤Î¹õ»ú²½¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï²¿¤è¤ê¤â²È·×²þÁ±¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î¼¡¤ËÀÑÎ©Åê»ñ¡£¤½¤ì¤â¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅÁÅýÅª»ñ»º¤Ç¤¢¤ë³ô¼°¡¢ºÄ·ô¤ä¤½¤ì¤é¤ËÅê»ñ¤¹¤ëÅê»ñ¿®Â÷¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¼¡²ó¤â¡¢É®¼Ô¤ÎFPÁêÃÌ»öÎã¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
