少食おじさんの博多華丸・大吉が、ただただ食べたい丼か麺を探し求める街ブラ番組『華丸丼と大吉麺』（ABCテレビ）。浅草編の第２回では、華丸がダジャレを連発したが……。

©️ABCテレビ

町中華の老舗「あさひ」さんで、看板メニューの「しょうがそば」を「うまい！」と堪能する華大。大吉が「すごいよ しょうがが」と興奮気味にコメントすると、華丸が「ジンジャーが。お寺（浅草寺）なのに ジンジャーがすごい！」とダジャレを放つ。

©️ABCテレビ

大吉が声をひそめて「大きな声を出すな。他のお客様もおるんやから」と軽く叱ると、「ウケるかなと思って。あんまウケんね」とおどける華丸。大吉に「ダジャレってそんなウケるもんじゃないのよ」と諭されるが、華丸は楽しそうだ。



お茶問屋「壽々喜園（すずきえん）」さんの「世界で一番濃い抹茶ジェラート」に興味津々の華大は、ロケに対応してくださる社員さんの到着を店頭で待つことに。「（お待たせして）すみません」と声をかけて、店内に戻っていく店員さんに、華丸が「少し『待っちゃ（抹茶）』ってことで」とダジャレを言うと、完全にスルーされた。

©️ABCテレビ

「今日はウケん」と首を振る華丸に、大吉が「ダジャレってウケんのよ、だから。面白い面白くないじゃなくて、笑うことでもないじゃない。シャレって。昔から。わかるやろ？」と再び諭すと、華丸が腕を組んで「うん。わかる。でもあげんウケんたい？」と、いくらなんでもという表情に。

©️ABCテレビ

「聞こえてない可能性もあるからね。ちょっと風が強いから」と、店頭の幟を抑えながらフォローする大吉は、「なんやろねおじさんになるとうまいこと言おうとするよね。特に華丸さんて」と、相方のダジャレおじさん化がやや心配そうだ。

©️ABCテレビ

後ほど合流するゲストのために、丼麺店をチェックしながら歩いていると、大吉が信号の反対側に「居ZACK（イザック＝居酒屋とスナック）」という看板を発見！ 華丸が「居ZACKチャンスだけしてきた方がいい？」と、大吉たちを置いて信号を渡って行く。「居ZACKチャンス」とは、19年前の「R-1ぐらんぷり」で華丸が優勝したネタの決め台詞、「アタックチャンス」のアレンジであり、ある意味ダジャレと言っていいでしょう！

©️ABCテレビ

交差点の対角から、華丸を見守る大吉たち。「それでは参ります。大事な、大事な、居ZACKチャンス」と、渾身の「居ZACKチャンス」を披露すると、シュールな時間が流れていった。

©️ABCテレビ

気を取り直して丼麺リサーチを続ける華大は、ぐるっと回って「居ZACK」のある交差点に舞い戻っていた。本日２回目の「居ZACKチャンス」にトライするが、やはりウケない！ 合計４つのダジャレで笑いの微風すら起こせなかった華丸を、大吉が苦笑しながら「もう伝統芸と一緒なんよ」とまたしてもフォローすると、華丸は「国宝とか？」とポジティブに受け止めていた。

©️ABCテレビ

合計４つのダジャレで笑いの微風すら起こせなかった華丸の雄姿は、8月10日に放送された街ブラバラエティ『華丸丼と大吉麺』（ABCテレビ）で紹介された。TVerでも無料配信中。