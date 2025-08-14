ASIAN KUNG-FU GENERATION、「Little Lennon / 小さなレノン (Born in 1976 ver.)」MVをプレミア公開
2026年に結成30周年を控えるASIAN KUNG-FU GENERATIONが、最新シングルから「Little Lennon / 小さなレノン (Born in 1976 ver.)」のミュージックビデオをオフィシャルYouTubeチャンネルにて本日8月14日21時よりプレミア公開する。
「Little Lennon / 小さなレノン (Born in 1976 ver.)」は、2025年5月リリースの両A面シングル『MAKUAKE / Little Lennon』収録ナンバーだ。10年前の2015年発表アルバム『Wonder Future』に収録された「Little Lennon / 小さなレノン」をくるりの岸田繁によるプロデュースのもと再録。オリジナルバージョンから管弦楽器が加わり、疾走感と華やかさが感じられる仕上がりとなった。
また本MV公開を前に、アジカンの各SNS掲載アーティスト写真から後藤正文の姿が消えた。姿を消してしまった後藤に何があったのか。それは「Little Lennon / 小さなレノン (Born in 1976 ver.)」ミュージックビデオで確認できるとのことだ。
ASIAN KUNG-FU GENERATIONは10月8日、昨年開催したアニバーサリー・ライブ＜ファン感謝祭2024＞を収録したBlu-ray『映像作品集21巻 〜ASIAN KUNG-FU GENERATION Anniversary Special Live “ファン感謝祭 2024″〜』を発売するほか、10月14日より＜ASIAN KUNG-FU GENERATION presents “NANO-MUGEN CIRCUIT 2025” ASH×AKG Split Tour＞を開催することが決定している。
■「Little Lennon / 小さなレノン (Born in 1976 ver.)」Music Video
https://youtu.be/bqtsLjAPunw
■『映像作品集21巻 〜ASIAN KUNG-FU GENERATION Anniversary Special Live “ファン感謝祭 2024″〜』
2025年10月8日(水)発売
予約リンク：https://kmu.lnk.to/AKG_Vol21BD
【初回生産限定盤[Blu-ray 2枚組】KSXL-357〜358 13,200円(税込)
・Blu-ray 2枚組
・フォトブック 付属
・三方背BOX仕様
【通常盤[Blu-ray 1枚組] 】KSXL-359 6,600円(税込)
▼Disc1 ※初回・通常共通
01 遥か彼方
02 羅針盤
03 夏の日、残像
04 ワールドアパート
05 路地裏のうさぎ
06 バタフライ
07 センスレス
08 橙
09 君という花
10 ソラニン
11 ボーイズ&ガールズ
12 ウェザーリポート
13 冷蔵庫のろくでもないジョーク
14 ブルートレイン
15 ムスタング
16 無限グライダー
17 或る街の群青
18 十二進法の夕景
19 未だ見ぬ明日に
20 迷子犬と雨のビート
21 Re:Re:
22 リライト
23 転がる岩、君に朝が降る
ENCORE
24 MAKUAKE
25 All right part2 w/橋本絵莉子
26 海岸通り
27 柳小路パラレルユニバース
▼Disc2 ※初回のみ
収録内容後日公開
●購入特典
・Amazon.co.jp： ビジュアルシート(3枚)
・楽天ブックス：オリジナルアクリルキーホルダー
・セブンネットショッピング：オリジナルコンビニエコバッグ
・TOWER RECORDS(オンライン含む/一部店舗除く)：オリジナルA4クリアファイル
※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。
※特典絵柄は追ってご案内いたします。
■＜ASIAN KUNG-FU GENERATION presents “NANO-MUGEN CIRCUIT 2025” ASH x AKG Split tour＞
【福岡】
10月14日(火) Zepp Fukuoka
Special Guest：リーガルリリー
open17:30 / start18:30
1F立見 / 2F指定
（問）BEA 092-712-4221(月〜金 12:00〜16:00)
【大阪】
10月16日(木) Zepp Osaka Bayside
Special Guest：Laura day romance
open17:30 / start18:30
1F立見 / 2F指定
（問）キョードーインフォーメーション 0570-200-888 (12:00〜17:00 / 土日祝休業)
【名古屋】
10月17日(金)Zepp Nagoya
Special Guest：KANA-BOON
open17:30 / start18:30
1F立見 / 2F指定
（問）サンデーフォークプロモーション 052-320-9100 (12:00~18:00)
【仙台】
10月20日(月)SENDAI GIGS
Special Guest：Homecomings
open17:30 / start18:30
1F立見 / 2F指定
（問）GIP (https://www.gip-web.co.jp/t/info)
【横浜】
10月21日(火)KT Zepp Yokohama
Special Guest：yubiori
open17:30 / start18:30
1F立見 / 2F指定
（問）DISK GARAGE (https://info.diskgarage.com/)
▼チケット ※全公演共通
一般
・1F スタンディング 8,800円(税込 ドリンク代別)
・2F 指定席 11,000円(税込 ドリンク代別)
U-23
・1F スタンディング 5,500円(税込 ドリンク代別)
※チケットの不法転売・譲渡禁止
※3歳以上チケット必要 / お子様連れのお客様はイヤーマフをご持参ください
https://www.nano-mugenfes.com/25/circuit/
関連リンク
◆＜NANO-MUGEN FES.＞ オフィシャルサイト
◆ASIAN KUNG-FU GENERATION オフィシャルサイト
◆ASIAN KUNG-FU GENERATION オフィシャルTwitter
◆ASIAN KUNG-FU GENERATION オフィシャルFacebook
◆ASIAN KUNG-FU GENERATION オフィシャルYouTubeチャンネル
◆ASIAN KUNG-FU GENERATION オフィシャルFC「＋」