2026年に結成30周年を控えるASIAN KUNG-FU GENERATIONが、最新シングルから「Little Lennon / 小さなレノン (Born in 1976 ver.)」のミュージックビデオをオフィシャルYouTubeチャンネルにて本日8月14日21時よりプレミア公開する。

「Little Lennon / 小さなレノン (Born in 1976 ver.)」は、2025年5月リリースの両A面シングル『MAKUAKE / Little Lennon』収録ナンバーだ。10年前の2015年発表アルバム『Wonder Future』に収録された「Little Lennon / 小さなレノン」をくるりの岸田繁によるプロデュースのもと再録。オリジナルバージョンから管弦楽器が加わり、疾走感と華やかさが感じられる仕上がりとなった。

また本MV公開を前に、アジカンの各SNS掲載アーティスト写真から後藤正文の姿が消えた。姿を消してしまった後藤に何があったのか。それは「Little Lennon / 小さなレノン (Born in 1976 ver.)」ミュージックビデオで確認できるとのことだ。

ASIAN KUNG-FU GENERATIONは10月8日、昨年開催したアニバーサリー・ライブ＜ファン感謝祭2024＞を収録したBlu-ray『映像作品集21巻 〜ASIAN KUNG-FU GENERATION Anniversary Special Live “ファン感謝祭 2024″〜』を発売するほか、10月14日より＜ASIAN KUNG-FU GENERATION presents “NANO-MUGEN CIRCUIT 2025” ASH×AKG Split Tour＞を開催することが決定している。

■「Little Lennon / 小さなレノン (Born in 1976 ver.)」Music Video

https://youtu.be/bqtsLjAPunw

■『映像作品集21巻 〜ASIAN KUNG-FU GENERATION Anniversary Special Live “ファン感謝祭 2024″〜』

2025年10月8日(水)発売

予約リンク：https://kmu.lnk.to/AKG_Vol21BD

【初回生産限定盤[Blu-ray 2枚組】KSXL-357〜358 13,200円(税込)

・Blu-ray 2枚組

・フォトブック 付属

・三方背BOX仕様

【通常盤[Blu-ray 1枚組] 】KSXL-359 6,600円(税込)

▼Disc1 ※初回・通常共通

01 遥か彼方

02 羅針盤

03 夏の日、残像

04 ワールドアパート

05 路地裏のうさぎ

06 バタフライ

07 センスレス

08 橙

09 君という花

10 ソラニン

11 ボーイズ&ガールズ

12 ウェザーリポート

13 冷蔵庫のろくでもないジョーク

14 ブルートレイン

15 ムスタング

16 無限グライダー

17 或る街の群青

18 十二進法の夕景

19 未だ見ぬ明日に

20 迷子犬と雨のビート

21 Re:Re:

22 リライト

23 転がる岩、君に朝が降る

ENCORE

24 MAKUAKE

25 All right part2 w/橋本絵莉子

26 海岸通り

27 柳小路パラレルユニバース

▼Disc2 ※初回のみ

収録内容後日公開 ●購入特典

・Amazon.co.jp： ビジュアルシート(3枚)

・楽天ブックス：オリジナルアクリルキーホルダー

・セブンネットショッピング：オリジナルコンビニエコバッグ

・TOWER RECORDS(オンライン含む/一部店舗除く)：オリジナルA4クリアファイル

※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。

※特典絵柄は追ってご案内いたします。

■＜ASIAN KUNG-FU GENERATION presents “NANO-MUGEN CIRCUIT 2025” ASH x AKG Split tour＞

【福岡】

10月14日(火) Zepp Fukuoka

Special Guest：リーガルリリー

open17:30 / start18:30

1F立見 / 2F指定

（問）BEA 092-712-4221(月〜金 12:00〜16:00)

【大阪】

10月16日(木) Zepp Osaka Bayside

Special Guest：Laura day romance

open17:30 / start18:30

1F立見 / 2F指定

（問）キョードーインフォーメーション 0570-200-888 (12:00〜17:00 / 土日祝休業)

【名古屋】

10月17日(金)Zepp Nagoya

Special Guest：KANA-BOON

open17:30 / start18:30

1F立見 / 2F指定

（問）サンデーフォークプロモーション 052-320-9100 (12:00~18:00)

【仙台】

10月20日(月)SENDAI GIGS

Special Guest：Homecomings

open17:30 / start18:30

1F立見 / 2F指定

（問）GIP (https://www.gip-web.co.jp/t/info)

【横浜】

10月21日(火)KT Zepp Yokohama

Special Guest：yubiori

open17:30 / start18:30

1F立見 / 2F指定

（問）DISK GARAGE (https://info.diskgarage.com/)

▼チケット ※全公演共通

一般

・1F スタンディング 8,800円(税込 ドリンク代別)

・2F 指定席 11,000円(税込 ドリンク代別)

U-23

・1F スタンディング 5,500円(税込 ドリンク代別)

※チケットの不法転売・譲渡禁止

※3歳以上チケット必要 / お子様連れのお客様はイヤーマフをご持参ください

https://www.nano-mugenfes.com/25/circuit/

