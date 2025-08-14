“何者でもない男”ブチギレ度マシマシで帰ってくる！ 『Mr.ノーバディ2』10.24日本公開決定 新たな敵は“容赦はしない女”
映画『ジョン・ウィック』シリーズの製作陣が手掛けるアクション映画『Mr.ノーバディ』の続編『Mr.ノーバディ2』の日本公開日が、10月24日に決定。シャロン・ストーン演じる新たな敵“容赦はしない女”が登場する日本版予告、ポスタービジュアル、場面写真が一挙解禁された。
【動画】新たな敵“容赦はしない女”を演じるのはシャロン・ストーン！ 『Mr.ノーバディ2』日本版予告
2021年に公開された『Mr.ノーバディ』は、平凡でさえない父親ハッチ・マンセルが、実は超一流の殺し屋という“裏の顔”を持つ男として、壮絶な闘いを繰り広げる姿をユーモアを交えて描き、異例のスマッシュヒットを記録した痛快ハードボイルド・アクション。
この度、本シリーズ待望の新章が完成。全世界を熱狂させた、あの“何者でもない男（NOBODY）”が4年振りに帰ってきて、最高の家族のために、最狂の女が率いる巨悪組織と死闘を繰り広げる。
地味で平凡な“何者でもない男”ハッチ・マンセル（ボブ・オデンカーク）は、ロシアン・マフィアとの壮絶な決闘から4年、焼失させた3000万ドルを肩代わりした組織への借金返済のため、休日返上昼夜を問わず任務を請け負っていた。一方で家庭は崩壊寸前。妻ベッカ（コニー・ニールセン）や2人の子供たちとの関係修復を兼ね、一家でバカンスを計画する。
しかし旅先の寂れた何でもないリゾート地は、裏で巨悪組織を率い、薬物と汚職にまみれた警官を支配する“一切容赦のない女”レンディーナ（シャロン・ストーン）の密輸ルートだった。地元保安官とのトラブルが、たちまち巨悪組織とのド派手な全面戦争へとエスカレートしていく――。
前作に引き続き主人公ハッチを演じるのは、海外ドラマ『ベター・コール・ソウル』で主役を務め、そのソウル・グッドマン役だけで全シーズンとなる6度、エミー賞へのノミネートを果たした実力派俳優ボブ・オデンカーク。
ハッチの妻ベッカ役には、アカデミー賞（R）受賞作『グラディエーター』（2000）などで知られるコニー・ニールセンが続投。ハッチの父デヴィッド役は、『バック・トゥ・ザ・フューチャー』（1985〜90）シリーズでお馴染みのクリストファー・ロイドが再び好演する。
また、今作からの新キャラクターで、巨悪組織を率いる女帝レンディーナを演じるのは、『氷の微笑』（1992）、『カジノ』（1995）など大ヒット作への出演で知られる伝説的な俳優シャロン・ストーン。誰であろうと容赦なく制裁を加える冷徹さと、ゆるぎないカリスマ性を兼ね備えた最狂ヴィランとして、ハッチの前に立ちはだかる。シャロン本人は、今回の狂人の塊のような役柄について「“感じて、体験してもらう”もの、それが一番魅力的なのよ。だから“覚悟して観て”」とコメント。
メガホンを取るのは、『ヘッド・ショット』（2017）、『シャドー・オブ・ザ・ナイト』（2018）などのスタイリッシュかつ過激なバイオレンスアクションを手掛けた、“ニュー・インドネシアン・エクストリーム”を牽引するティモ・ジャヤント。ハリウッドとは一線を画す圧倒的なリアリティで格闘シーンを描く名手だ。昨年日本でも公開されスマッシュヒットを記録した、ジェイソン・ステイサム主演映画『ビーキーパー』（2024）の続編でも監督を務めることが発表されている。
日本版予告では、家族とバカンスを楽しむはずだったハッチが、まさかの大暴走。ゲームセンターでの些細なトラブルに始まり、ダックボートの上、遊園地などあらゆるところで大暴れする。そんな“何者でもない男”がいざこざを巻き起こした場所は、運悪く巨悪組織の女帝レンディーナの支配下にある町。瞬く間に組織全体を巻き込む総力戦へと発展し、家族サービスどころか行く先々で戦闘を強いられる羽目に。
どうあがいても闘わざるを得ない状況に次々と巻き込まれていくハッチは、思わず「休みをくれよ」と心の声をもらす。終盤には、大爆発シーンの数々、日本刀アクション、さらにはハッチの父デヴィッドがガトリング銃をブッ放す痛快な姿も収められ、アドレナリンは限界突破。前作を遥かに凌駕するド派手な“ブチギレ”アクションが、ご機嫌な音楽と共に次々とたたみかけられ、本編への期待がさらにふくらむ映像となっている。
ポスタービジュアルは、「NOBODY, NO VACATION 何者でもない奴には、バカンスもない。」という無情なキャッチコピーと共に、傷だらけの体でリゾート地のプールチェアに腰掛けるハッチの姿が描かれたもの。束の間のバカンスすらもまともに楽しむことを許されない彼の哀愁漂う表情が印象的だ。左手には“トロピカルドリンク”、右手には“手榴弾”を持つという、アンバランスかつユニークな構図が楽しい、遊び心たっぷりの仕上がりとなっている。
場面写真は、ハッチがエレベーターで倒れた人々に囲まれながら険しい表情で立つ姿、女帝レンディーナが犬を抱きかかえながら貫禄あるオーラを放つ姿を収めている。
映画『Mr.ノーバディ2』は、10月24日より全国公開。
