奥山葵、ドラマ初主演！ 10.7スタート『スクープのたまご』で“週刊誌の存在意義”問う
奥山葵がドラマ初主演を務めるドラマストリーム『スクープのたまご』（TBS系／毎週火曜0時58分）が、10月7日より放送されることが決定した。
本作は、あの有名週刊誌に綿密な取材を行った大崎梢の同名小説を実写化。週刊誌の裏側ものぞけるリアリティー満載のお仕事奮闘ドラマだ。
主人公・信田日向子を演じるのは、国内外で新進気鋭の俳優として注目を集める奥山葵。本作がドラマ初主演となる。デビュー作は、オーディションでつかみ取ったイギリスNetflixとBBC制作のドラマ『Giri／Haji』（2019）。以降、フジテレビ『パリピ孔明』（2023）、NHK『しあわせは食べて寝て待て』（2025）、フィリピンと日本の共同制作映画『クロスポイント』（2025）など、グローバルに活躍してきた。本作では、撮影前に自ら週刊誌記者に会って徹底取材し、役作りに挑戦。細部にまでこだわって演じる、日向子の成長ストーリーに注目だ。
奥山が演じる日向子は、大手出版社・千石社でPR誌を担当する編集者として充実した日々を送っていた。ところが入社2年目、最も関わりたくなかった週刊誌「週刊千石」への異動を命じられる。憧れの出版社で、まさかゴシップネタを追いかける日々を送ることになるとは思いもしなかった日向子だが、ネタ出し、裏取り、張り込みと、未知の週刊誌の仕事に奮闘し、壁にぶつかりながらもやりがいを模索し、記者として成長していく。果たして彼女は、働くことの意義を見いだせるのか？
奥山は自身が演じる日向子について、週刊誌記者という仕事であることに触れ「初めはマイナスで大丈夫です。そこから私と一緒に「週刊千石」に揉まれてみる…そんな楽しみ方もアリだと思います！」と呼びかけている。
「週刊千石」の個性豊かなキャラクターを今後も続々と発表予定だ。
ドラマストリーム『スクープのたまご』は、TBS系にて10月7日より毎週火曜0時58分放送。
※奥山葵ほかのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■主演・奥山葵
私が演じる信田日向子は、「週刊千石」の新米記者です。皆さんにとって週刊誌ってどんな存在ですか？ あまり素敵じゃない印象を持ってる方も多いのではないでしょうか。
私も本を読み始めた時は同じように感じていました。でも気がつくと日向子を応援している自分がいて驚きました。初めはマイナスで大丈夫です。そこから私と一緒に「週刊千石」に揉まれてみる…そんな楽しみ方もアリだと思います！ どんなスクープをゲットできるのか、お楽しみに！
■原作・大崎梢
週刊誌ってなんだろう。『スクープのたまご』を書き始める前から考え、今も課題のように自分の中にあります。
このたびの映像化にあたって、「なんだろう」という疑問の先にあるものを、ドラマなりの盛り上がりや緊迫感と共に見せてくれるのではと期待しています。すでに、ただならぬ意気込みは感じ取っています。ドラマチーム、頼もしい！ 放送を楽しみにしています。
■プロデューサー・山田勇人
「運命の赤い糸」を可視化した時、それは『スクープのたまご』に辿り着いた赤い糸でした。
今作のメインテーマである「週刊誌の存在意義」を改めて考えさせられ、エンタメ業界を生業にする我々との共通点も多く、実に興味深い原作でした。この作品を通して、仕事をする喜びや苦しみ、ゼロイチで物を生み出す大変さを感じとってもらえれば幸いです。
