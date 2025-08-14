本田真凜、艶やかな黒ドレス姿に反響「女神様」「めちゃ可愛い」
プロフィギュアスケーターの本田真凜が11日にインスタグラムを更新。出演した映画の試写会で披露した黒ドレス姿を公開すると、ファンから反響が寄せられた。
【別カット】本田真凜、ワンショルダードレスで魅せる美スタイルの全身ショット（ほか5枚）
本田が投稿したのは9月5日に公開される映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』のジャパンプレミアのオフショット。本作で女優業に挑戦した本田は、ワンショルダーの黒ドレスでジャパンプレミアに出席。写真には、タイトなドレス姿でカメラに微笑みかける彼女の姿が複数収められている。
彼女のドレス姿にファンからは「綺麗過ぎて女神様にしか見えません」「めちゃ可愛い」「綺麗です。ドレスが素敵」などの声が相次いだ。
■本田真凜（ほんだ まりん）
2001年8月21日生まれ。京都府出身。幼少期からフィギュアスケートをはじめると2015年のJGPクロアチア大会で優勝。以降、数々の大会で好成績を残す。2024年1月に同季限りでの引退とプロスケーターへの転向を表明。9月公開の映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』に女優として出演している。
引用：「本田真凜」インスタグラム（@marin_honda）
