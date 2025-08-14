エ軍女性レポーターが公開した大谷の1枚に感激「泣きそう…」 青ユニで古巣に凱旋し「感涙です」
敵地エンゼルス戦
米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、敵地エンゼルス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。移籍後初めて古巣エンゼルスタジアムで登板した。エンゼルスの人気女性レポーターが、感慨深く大谷がマウンドに上がる姿をXに投稿すると、日本人ファンの感動を呼んでいる。
懐かしい姿に感動したようだ。米カリフォルニア州地元局「ファンデュエル・スポーツ・ネットワーク・ウェスト」のレポーター、エリカ・ウェストンさんは、自身のXに「アナハイムのマウンドに戻ってきたショウヘイ」と記して、マウンドに立つ大谷の姿を写真で投稿している。
ウェストンさんは、大谷がエンゼルスに在籍していたころからレポーターを務め、日本でもお馴染みの存在。長年、投手・大谷を見続けてきたエンゼルスメディア目線の投稿に日本のファンから反響が寄せられた。
「うへ。泣きそう…エリカ…ありがとう」
「エリカさん撮り方上手い あえて真ん中にしないとこ」
「感涙です」
「エリカさん…」
大谷はトラウトから2三振を奪うなど力投。打っては初回に三塁打を放ち先制のホームを踏んだ。
（THE ANSWER編集部）