サザンオールスターズ、＜真夏のTHANK YOU SO MUCH祭り!!＞ついに最終週に突入
4週にわたったサザンオールスターズのWEB企画「TAISHITA presents サザンオールスターズ 真夏のTHANK YOU SO MUCH祭り(フェス)!! #四六時中もサザンを聴いて2025」も最終週へ突入し、8月15日(金)正午にプレイリスト第4弾が公開され、8月16日(土)18:00からは特別番組が配信される、テーマは“ツアー”だ。
毎週のプレイリスト公開や納涼WEB特番（8月2日開催）、桑田佳祐監督映画「稲村ジェーン」の初配信を重ね、8月15日(金)からはいよいよ最終章の第4週に突入するが、これまで計9本公開されてきたオフィシャルプレイリストに新規の3本が追加される。
暑い夏にピッタリ!?の情熱溢れるロックなサザン楽曲を集めた「Rock’n Roll Summer!!!」（https://taishita.lnk.to/rnr_summer）、休憩タイムやリラックスしたい時にぴったりの「ちょいとサザンとCHILL TIME」（https://taishita.lnk.to/chilltime）、トレーニング中や気合いを入れて頑張りたい時に聴きたい「WORKOUT サザン」（https://taishita.lnk.to/workoutsas）の3本だ。
8月16日（土）18:00からは、「サザンオールスターズ 真夏のTHANK YOU SO MUCH祭り!! 〜“ツアー”傑作選〜」が配信される。5月末には最新アルバム『THANK YOU SO MUCH』のライブツアーを完走したサザンオールスターズだが、これまでも開催してきたツアーは数しれず、時代と呼応するように新たな楽曲を紡いでは全国各地を巡り、結成初期の楽曲であっても、その度毎に新たなアレンジを加えて披露されてきた。今回は、そんな数々のツアーにおけるステージの中から、近年の名演を厳選しまとめた特別番組となっている。配信は18時から20時前まで、アーカイブ配信なしの1回限りの配信だ。
「TAISHITA presentsサザンオールスターズ 真夏のTHANK YOU SO MUCH祭り(ルビ：フェス)!! #四六時中もサザンを聴いて2025」
7月25日（金）〜8月16日（土）
第1週
7/25（金）
・TAISHITA夏プレイリスト 第1弾公開
・リスナー参加型プレイリスト企画
「真夏のTHANK YOU SO MUCH祭り!!」楽曲募集スタート
※受付終了
第2週
8/1（金）
・TAISHITA夏プレイリスト 第2弾公開
8/2（土）
・サザンオールスターズ公式YouTubeチャンネルにて
ライブ映像〜“真夏”傑作選〜の特別番組を生配信
※アーカイブ配信なし
第3週 8/8（金）
・TAISHITA夏プレイリスト 第3弾公開
8/9（土）
・U-NEXTにて映画『稲村ジェーン』配信開始
第4週
8/15（金）
・TAISHITA夏プレイリスト 第4弾公開
8/16（土）
・サザンオールスターズ公式YouTubeチャンネルにて
ライブ映像〜“ツアー”傑作選〜の特別番組を生配信
※アーカイブ配信なし
オフィシャル夏プレイリスト
第1弾
「SAS Summer 2025」 （https://taishita.lnk.to/sassummer2025hp）
「眠られぬ夜のサザン」 （https://taishita.lnk.to/sleeplessnight）
「サザンと散歩」 （https://taishita.lnk.to/walkwithsas）
第2弾
「畳の上に麦茶とスイカ」（https://taishita.lnk.to/suikamugicha）
「ドラマティック・サザン・メロディーズ」（https://taishita.lnk.to/dramaticSAS）
「愛の谷間で溺れたい」（https://taishita.lnk.to/ainotanima）
第3弾
「真夏のTHANK YOU SO MUCH祭り(フェス)!!」（https://taishita.lnk.to/tysm_fes）
「サザンとお盆とお月さま」（https://taishita.lnk.to/sas_obon）
「SFサザン」（https://taishita.lnk.to/sci-fi）
第4弾
「Rock’n Roll Summer!!!」（https://taishita.lnk.to/rnr_summer）
「ちょいとサザンとCHILL TIME」（https://taishita.lnk.to/chilltime）
「WORKOUT サザン」（https://taishita.lnk.to/workoutsas）
※第4弾は8月15日(金)12:00公開予定です。公開時間までは、サザンオールスターズ公式オフィシャルサイトへ遷移いたします。
サザンオールスターズ公式YouTubeチャンネル ライブ映像の特別番組生配信
サザンオールスターズ ライブ配信特番第2弾
配信日時：8月16日（土）18:00〜
https://youtu.be/6dY6Pt_6qCY
※過去のライブ映像等を編成した特別番組となります。
※YouTubeでのアーカイブ配信は予定しておりません。
U-NEXT『稲村ジェーン』配信情報
映画『稲村ジェーン』
配信期間：8月9日（土）〜
“U-NEXT × サザンオールスターズ プロジェクト”特設サイト
https://t.unext.jp/r/sas
※配信終了は20:00前を予定しております。
