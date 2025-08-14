峯岸みなみ、夫・てつやと結婚3周年でコスプレ披露「東海の罰ゲーム中かと」
AKB48元メンバーでタレントの峯岸みなみが14日にインスタグラムを更新。夫でYouTuber「東海オンエア」のてつやとの結婚3周年を報告し、コスプレを披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【別カット】峯岸みなみ＆てつや夫妻、幸せそうな笑顔の家族ショット（3枚）
峯岸が「8月12日 、結婚3周年でした」と投稿したのは家族の3ショット。なぜかブルーのジャージ姿で第1子を抱っこするてつやと、赤いジャージ姿の峯岸の姿を捉えた写真をはじめ、峯岸が第1子を膝に乗せてピースサインをする様子や、夫婦が弾ける笑顔で並ぶ様子も収められている。
投稿の中で峯岸は「娘が産まれてからの毎日は笑顔も幸せも増えましたが、夫婦としての関係は前ほど単純なものではなくなったなぁ…と感じています」と振り返り「生活リズムが合わずにすれ違いが起きたり、それぞれがちょっとずつ何かを我慢している代償にぶつかることも増えました」とコメント。
そして「つい「普通はこうあるべきでしょ？」みたいなことを言ってしまいそうになるけど、この家族写真を見ても分かる通りそもそも普通じゃないんだから（笑）私達だけの夫婦の形、家族の形を模索しながら、これからも仲良くやっていきたいと思います。4年目も温かく見守っていただけると幸いです」とつづっている。
峯岸が披露した家族ショットに、ファンからは「東海の罰ゲーム中かと」「この衣装に付き合ってるみなみちゃん、ほんとすごっ」などの声や「いい家族写真」「いつみてもお似合いで素敵な家族だなぁって思います」といった反響が集まっている。
■峯岸みなみ
1992年11月15日生まれ、東京都出身。2005年にAKB48の第1期メンバーとして活動を開始、2021年5月AKB48を卒業した。翌年8月、YouTuber「東海オンエア」のてつやと結婚。2024年7月には第1子女児を出産している。
引用：「峯岸みなみ」インスタグラム（＠minegishi_31chan）
