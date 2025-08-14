Hey¡ªSay¡ªJUMP¡Ø¤¤¤¿¥¸¥ã¥ó¡ª¡Ù¤Ëtimelesz¡¦¶¶ËÜ¾À¸¤¬»²Àï¡ª¡¡È¬²µ½÷¸÷¤È¥í¥±¤Ø
¡¡8·î20ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¤¤¤¿¥¸¥ã¥ó¡ª¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ë¡¢timelesz¤Î¶¶ËÜ¾À¸¤¬»²Àï¡£6·î22ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¥Þ¥ó¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Û¤«¡¿Ëè½µ²ÐÍË24»þ15Ê¬¡Ë¤Ç¡¢Hey! Say! JUMP¤È¤Î¥²¡¼¥àÂÐ·è¤ËÉé¤±¤¿timelesz¡£²ÃÆþ´Ö¤â¤Ê¤¤¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡¢¡È»öÌ³½ê¥¤¥ÁÉÝ¤¤ÀèÇÚ¡É¤ÈÌ¾¹â¤¤¡Ê!?¡ËÈ¬²µ½÷¸÷¤È°ì½ï¤Ë2¿Í¤¤ê¤Î¥í¥±¤ò¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃæÅçÍµæÆ¡¢1st¼Ì¿¿½¸È¯Çä¡¡¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÅÏ¤¹¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¾®¤ÃÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤
¡¡ËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢Hey¡ª Say¡ª JUMP¤¬¥á¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡£
¡¡²£ÉÍ¡¦ÀÖ¥ì¥ó¥¬ÁÒ¸Ë¤Ç6·î13¡Á15Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¤ÎÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ë¡ÖJapan French Fries Championship 2025¡×¤ËÈ¬²µ½÷¤È¶¶ËÜ¤¬ÀøÆþ¡£¤¤Á¤ó¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¤³¤ì¤¬½é¤á¤Æ¤À¤È¤¤¤¦2¿Í¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë²ñ¾ì¤Çµ¤ÉÕ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÈþÌ£¤·¤¤¥Ý¥Æ¥È¤ò¥²¥Ã¥È¤¹¤Ù¤¯¡ÈÃçÎÉ¤·YouTuber¡É¤ËÊÑÁõ¡£¤ä¤ëµ¤Ëþ¡¹¤Î2¿Í¤À¤¬¡¢¤¤¤¶¥í¥±¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤È¡ÖÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ä¡×¤È¶ÛÄ¥¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÍè¤Ê¤¤¤«¤é¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¡ª¡×¤È¡¢¥ë¥ó¥ë¥ó¤ÇÀøÆþ¥¹¥¿¡¼¥È¡£2¿Í¤ÏÌµ»ö¤Ë¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¤ò¥²¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©
¡¡°ìÊý¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢È¬²µ½÷ÀèÇÚ¤ÎÍ¥¤·¤¤»ØÆ³¤ÈÌµÃã¤Ö¤ê¤Î²¼¡¢¿©¥ì¥Ý¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤¿¶¶ËÜ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¡¢Hey¡ª Say¡ª JUMP¤ÈÏ¡¸«æÆ¡Ê¥À¥¦90000¡Ë¤¬¸«¼é¤ë¡£·üÌ¿¤Ë¥í¥±¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ë¶¶ËÜ¤ò¸«¤Æ¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖµÛ¼ýÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤ÈË«¤á¤Á¤®¤ë¡ÈÀèÇÚHey¡ª Say¡ª JUMP¡É¤Î»Ñ¤â¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¶¶ËÜ¤Î¿©¥ì¥Ý¤ò¥Ò¥ó¥È¤Ë¡¢º£Ç¯¡¢1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿Å¹ÊÞ¤òÅö¤Æ¤ë¥²¡¼¥à¤ËÄ©Àï¡£Åö¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é»î¿©¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡Ä¡£¶¶ËÜ¤Î¥Ò¥ó¥È¤«¤é1°Ì¤ÎÅ¹ÊÞ¤òÅö¤Æ¤Æ¼Â¿©¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆÃ¯¤«¡©
¡¡¡Ø¤¤¤¿¥¸¥ã¥ó¡ª¡Ù¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ê´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë¤Æ8·î20Æü24»þ25Ê¬ÊüÁ÷¡£FOD¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ë¤Æ8·î13Æü22»þ¤è¤ê8·î20ÆüÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷Ê¬¤òÀè¹ÔÇÛ¿®Ãæ¡£
¢¨¹âÌÚÍºÌé¤Î¡Ö¹â¡×¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¤¬Àµ¼°É½µ¡£
