40〜50代の中年期に、仕事や家族、自分の将来について思い悩む現象「ミッドライフ・クライシス」。現在48歳のアジアンさんも、この現象に直面したひとりだ。

自分の人生の先行きに不安を感じたアジアンさんは、一部上場企業を43歳で退職。現在は車中泊をしながら“放浪生活”を送っている。自身のYouTubeチャンネル「アジアンビーチチャンネル」では、日常生活や旅の様子を発信している。

なぜアジアンさんは、安定した職と収入を捨てる決断をしたのか。当時、どんな不安や悩みを抱えていたのか。話を聞いた。（全2回の1回目／2回目に続く）



YouTubeチャンネル「アジアンビーチチャンネル」を運営するアジアンさん（写真＝本人提供）

就職氷河期の真っ只中での就活

――ちょうど大学を卒業する頃は2000年頃ですよね。

アジアン 就職氷河期の真っ只中でした。就職活動を始めたのが非常に遅くて、12月頃だったんです。卒業できると確信できたのがそのくらいだったので。すでに大企業はどこも採用を終えていたから、まだ募集しているところを探してという感じです。

学部は経営工学部で、専攻はマーケティングだったんですけど、これからはパソコンを使えないといけないということで、プログラマーの仕事に絞って就活しました。結局、5社受けて2社に内定をいただき、入社したのは10人程度の規模の会社です。

泊まり込みで仕事をしても残業代は支払われず

――入社した会社ではどんな仕事をしていたんですか。

アジアン 自分の会社で開発をするのではなくて、他社に助っ人に行ってました。プログラミングの納期が近づいてくると、間に合わせるためにどの会社も人海戦術になってくるんです。納期の3ヶ月くらい前からは戦場になるので、そこに呼び出される。

出社したら、朝の時点で終電より前に帰れる雰囲気ではなく、1ヶ月前になると会社に泊まり込むのが当然になります。本当に家に帰れない日々が続くんです。

やっとデスロードが終わって待機期間になったとしても、バグの修正があったりして、休む暇はあまりありません。そうしているうちに、今度は違う職場に助っ人に行くことになる。その繰り返しです。プログラミングの知識を深める時間もないんですね。日々の仕事に追われて。

――残業代はちゃんと支払われていたんですか。

アジアン 自分の会社は年俸制だったので、いくら働いても残業代はいっさい出なかったですね。終電を逃したとしても、当然ホテル代も出なかったです。

同じ職場に派遣されていた別の会社の人たちが「これだけ働いて残業代がすごい」「ボーナスがすごい」と話しているのを聞いていましたが、それに対して特に何かを思うこともなく。もうその頃には感覚が麻痺していました。

「自分の心が悲鳴を上げました」28歳で退職を決意したきっかけ

――その生活に疑問は持たなかったんですか。

アジアン あるとき、後輩が肉体的も精神的にも参ってしまって、倒れてしまったんです。出社できなくなってしまって。でも代わりは誰もいないから、後輩の仕事は誰かがやらないといけない。

だから、自分の仕事は夜の11時くらいに終わらせて、そこから後輩の仕事を6時間から8時間くらいやり、少し仮眠して、また朝から自分の仕事をやるという状況が続いて。さすがにそのときに、自分の心が悲鳴を上げました。

そんなときにふと、ネットのワーキングホリデーの記事を見て、いいなと思ったんです。大学生のときにサーフィンをしにバリに行ったことがあって、海外には興味がありました。期限が30歳ということを知って、そのとき27歳だったので、もう迫ってるなと思ったんです。

でも忙しさにかまけて1年くらいグダグダしてたんですけど、進めていた仕事がちょうど終わるタイミングがあったので、そのときに「新しいことにチャレンジしたいので辞めます」と会社に言って、28歳で退職しました。

キャリアを中断することへの恐怖心はあったが…

――それでワーキングホリデーに行かれるわけですね。キャリアが途切れることに不安はありませんでしたか。

アジアン 一度、会社に入るとそこから抜けるのはすごく怖いことでした。そのときの自分の考えでは、30歳手前というのは、一般的に仕事もできるし頼りがいのある年齢で、自分もその枠に入らないといけないという気持ちが強かった。

それに、もしそのタイミングで1回キャリアを中断して海外に行くのであれば、例えば英語が喋れるようになるとか、そういう目標がないと行ってはいけないんじゃないかと考えていたんです。だから、僕の中では非常にハードルの高いことでした。

でも、不安を言い訳にして行かなかったら、すごく後悔するんじゃないかなと思ったんです。「ワーホリから帰ってきたら、再就職できないかもしれない」という不安があったとしても、それはやってみないとわからないことですよね。最終的には、「もし再就職先に困っても、これまで頑張ってきた自分なら何とかなる」と考えて、オーストラリアに行きました。

「将来を悩む気持ちはまったくなかった」オーストラリア生活を通して感じた心境の変化

――オーストラリアではどんな生活をされていましたか。

アジアン とりあえずやりたいことを最優先にしたので、オーストラリアの海でサーフィンしてみたいと思って。その先のことはあまり考えていませんでした。オーストラリアで生活していれば、目的や目標が見つかるんじゃないかと思っていたんですけど、結局は見つからずに日本に戻ってきました。

でもビザが切れる頃には、将来を悩む気持ちはまったくなかったですね。やっぱりサラリーマンは現実的な悩み方をしてしまうけど、僕は無職で背水の陣だったので、逆にすっきり物事を考えられたというか。「なるようになるだろう」くらいの気持ちでした。

将来に対する不安なんてほとんど当てにならないなんていいますけど、オーストラリアに行って、そのとおりだなと思いました。だから帰国するときも、将来のことは自分のやる気次第でどうにかなるだろうと思っていました。

一部上場企業に転職…40歳を超えて無力感を抱くようになったワケ

――帰国後に転職活動を始められるわけですよね。

アジアン ワーホリに行って、長く海外にいるのがすごく楽しいと思うようになったので、なるべく長く休みが取れる会社を探して。転職活動を始めて1社目で、一部上場企業の自動車部品メーカーに採用されました。その会社は、GW、お盆、年末年始に1週間以上の休みがあるんです。そういう長期休みには、必ず海外旅行に行っていました。

――その会社では、どんな仕事をしていたのでしょうか。

アジアン 大きな会社だったので、いろんな部署があって。最初は生産管理、次は試作課、最後は購買部と渡り歩きました。でも、40歳を超えたあたりで、このまま働いていると収入がこれくらいで、60歳になったらこのくらい収入があって、というのが全部見えるようになってしまって。その未来が、自分が思い描いていた幸せな未来と乖離があることに気づいてしまったんです。

――ちなみに、当時の収入はどれくらいだったのですか。

アジアン そのときの年収は500万前後でした。ただ、働いても働いても収入が上がらない無力感もあって。60歳までこの会社で働き続けても、自分は幸せにはなれないと思ったんです。

今も独身なんですけど、当時は「もし結婚できなかったとしても、このままアパート暮らしからはどうやら抜け出せそうにない。定年になっても働かざるをえない」と感じていて。チャンスがあればまた人生を変えてみたい、と漠然と思うようになりました。

「会社の業績がガタガタと落ちてしまった」43歳で退職を決意するまでの経緯

――で、会社をまた辞められるんですよね。

アジアン そうですね。決定的になったのは、コロナ不況でした。2020年に入ってから会社の業績がガタガタと落ちてしまって。早期退職を募るようになって、僕もその対象に入っていたので、自ら手を挙げたんです。

自分の未来が見えていることに怖さを感じていたなかで、「次はこういうビジネスをしたい」という強い意志を持っていたわけではないんですけど。ワーホリに行ったときと同じように、まずはやってみたいことをやってみようと考えて、43歳のときに会社を辞めました。

――「やってみたいこと」は何かあったのですか？

アジアン もともと、仕事をやり続けて定年退職したら「日本国内や海外を旅しながら生活してみたい」と思っていたんです。

でも、自分が60歳になったときに元気でいる保証もないですし、40歳を超えてから、マインドが年々弱気になって、自分を強く保つのが難しくなっているのを感じていて。「今やらなかったらできなくなるんじゃないか」と思うようになって。

「あまりお金がなくても生活できるんじゃないか」

――旅をして生活するのは今しかできないと考えたわけですね。

アジアン 海外に行くためのお金に不安があったんですけど、そこでちょっと考え方を変えてみたんです。これまではお金を貯めようと思って生きてきて、結局貯まらなかった。それは、お金を稼ぐことを目標にしすぎていたせいかなと思ったんですね。

お金は何かをするためのツールでしかないので、「何かやりたいことがあって、そのためにお金が欲しい」というマインドにしないといけないと考えました。

で、そもそも僕のやりたいことは、お金がないとできないことなのかな、と考え直してみたら「いや、あまりお金がなくてもギリギリのラインで生活できるんじゃないかな」と思って。それからは必要最低限のお金以外、なるべく使わないような生活になりました。

（神田 桂一）