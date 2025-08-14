元SKE48の柴田阿弥アナ、健康美あふれる腹筋に称賛の声「やばい！！」「ナイス腹筋」
SKE48元メンバーでフリーアナウンサーの柴田阿弥が13日にインスタグラムを更新。健康美あふれる腹筋を披露すると、ファンから称賛が寄せられた。
【別カット】柴田阿弥、美ウエストあらわの自撮りショット（ほか3枚）
柴田が「私の1番のお気に入りパーツ、うっすら割れた腹筋」と投稿したのは自身のソロショット。複数公開されている写真には、ブラウスとスカートの合間から引き締まったウエストがあらわになった彼女の姿が収められている。
投稿の中で柴田は「体質的に筋肉質なのでSKEの時から腹筋は勝手にうっすら割れていましたが、ここ数年はピラティスで鍛えて更に縦長に割れた気がする」とコメント。さらに「そして体力増強のために運動量増やしていたので、去年よりも良い感じに割れている気がする！」とつづっている。
彼女の健康美あふれる腹筋にファンからは「ナイス腹筋」「やばい！！凄いね！！」「惚れ惚れするお腹 維持できてるの凄いね」などの声が集まっている。
■柴田阿弥（しばた あや）
1993年4月1日生まれ。愛知県出身。2010年9月、オーディションに合格し研究生としてSKE48入り。同年12月にチームEに昇格する。2016年8月にSKE48を卒業すると、翌月からはセント・フォースに所属。現在はフリーアナウンサーとして活躍している。
引用：「柴田阿弥」インスタグラム（@ayashibata0401）
【別カット】柴田阿弥、美ウエストあらわの自撮りショット（ほか3枚）
柴田が「私の1番のお気に入りパーツ、うっすら割れた腹筋」と投稿したのは自身のソロショット。複数公開されている写真には、ブラウスとスカートの合間から引き締まったウエストがあらわになった彼女の姿が収められている。
投稿の中で柴田は「体質的に筋肉質なのでSKEの時から腹筋は勝手にうっすら割れていましたが、ここ数年はピラティスで鍛えて更に縦長に割れた気がする」とコメント。さらに「そして体力増強のために運動量増やしていたので、去年よりも良い感じに割れている気がする！」とつづっている。
■柴田阿弥（しばた あや）
1993年4月1日生まれ。愛知県出身。2010年9月、オーディションに合格し研究生としてSKE48入り。同年12月にチームEに昇格する。2016年8月にSKE48を卒業すると、翌月からはセント・フォースに所属。現在はフリーアナウンサーとして活躍している。
引用：「柴田阿弥」インスタグラム（@ayashibata0401）