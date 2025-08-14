ビビアン・スー、愛息が10歳！ 「一緒に次の未知の10年に向かうことができてとても嬉しい」
タレントで歌手のビビアン・スーが13日、自身のSNSを更新し、2015年に出産した息子が10歳を迎えたことを報告。愛情たっぷりの写真の数々を公開している。
【写真】本当に50歳!? 若々しいママ、ビビアン・スー、10歳になった愛息との2ショットを大放出
ビビアンは、日本のファン向けのエックスアカウントで、「息子よ〜10歲 お誕生日おめでとう」と、長男のダルトン君の誕生日を祝福。「私たちとも何事もなく健康でいることに感謝。君の成長を見守れて、一緒に次の未知の10年に向かうことができてとても嬉しいわ」と、日々成長する息子への喜びをつづり「ママは健康を保ったままでずっといるよ」と、母親としての決意もつづり、「息子を気にかけてる皆さん、ありがとうね」とファンへの感謝で締めくくった。
投稿では、ケーキを前にして息子をバックハグするショットなど公開しており、ファンからは「Dalton君、10歳のお誕生日おめでとうございます」といった祝福の声が殺到している。
ビビアン・スーは1975年3月19日生まれ、台湾出身のタレント。日本でも活動し、90年代にはバラエティ番組『ウッチャンナンチャンのウリナリ!!』（日本テレビ系）発の音楽ユニット「ブラックビスケッツ」が人気に。2015年8月に長男・ダルトン君を出産している。
引用：「ビビアン・スー」インスタグラム（＠vivianhsu.ironv）
「ビビアン・スー」エックス日本語版（＠IronV_official）
