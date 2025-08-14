FANTASTICS 八木勇征「シロやぎ・クロやぎ」をコンセプトに撮影　『ViVi』10月号通常版表紙に

FANTASTICS・八木勇征が表紙を飾る『ViVi』10月号（講談社）が8月22日に発売される。

【写真】FANTASTICS・八木勇征の表紙カットを見る

映画『隣のステラ』でW主演を務め、幼馴染と手の届かないスター、2つの顔を持つ役柄を演じたFANTASTICSの八木勇征。今回の特集テーマは「シロやぎ・クロやぎ」。

撮影では「飾りっ気がなくてピュアな側面を持つ“白”」と「シックで硬派、カリスマ性すらも感じさせる色の“黒”」両方の要素を合わせ持つ八木の二面性を表現。

インタビューでは八木の身の周りのあらゆる「シロとクロ」についてもフォーカス。「FANTASTICSの中で“白”を連想するメンバーは？」という質問には、真っ先に「颯太！ とりあえず（佐藤）大樹くんは絶対違う（笑）。颯太は自分のことを『青っぽい』って言ってたけど、僕からするとちょっと違うんですよねー。白い衣装がすごく似合うし、きらきら王子さまっぽいイメージがあるから白」。

また映画『隣のステラ』で演じた昴の役どころについて聞くと「努力家でピュアで、ひとつのことに真っ直ぐ取り組める。そういうところが魅力的だなと。僕も一度決めたことは絶対に曲げたくないタイプなので、似てるというか、共感できましたね。それにこの作品の設定も、ナイ話ではナイと思っていて。ずっと幼なじみだった子が芸能人になり、近いけど遠い存在になってしまうという設定はたしかに夢みたいだけど、実際、僕は芸能人になった側なので、僕からしたらめっちゃリアルなんですよね（笑）」と、映画についても語っている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）