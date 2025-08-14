「建設」が１０位にランク、国交省発表の６月受注高は３カ月ぶりに増加＜注目テーマ＞ 「建設」が１０位にランク、国交省発表の６月受注高は３カ月ぶりに増加＜注目テーマ＞

★人気テーマ・ベスト１０

１ データセンター

２ 人工知能

３ 下水道

４ 防衛

５ 半導体

６ 国土強靱化

７ ドローン

８ 地方銀行

９ 造船

１０ 建設



みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「建設」が１０位となっている。



国土交通省が１２日に公表した６月分の建設工事受注動態統計調査報告は、受注高が前年同月比３．３％増の１１兆２０５６億円と３カ月ぶりのプラスとなった。元請受注高は同１１．４％増の７兆８１６８億円となり、９カ月連続で増加。内訳は公共機関からの受注高が同８．０％増の２兆３３０７億円、民間などからの受注高は同１２．９％増の５兆４８６１億円だった。



また、大成建設<1801.T>が８日に東洋建設<1890.T>を買収すると発表し、再編機運が高まっていることも建設株に目が向く一因となっているもよう。政府が６月に事業規模２０兆円強とする国土強靱化の中期計画を閣議決定したこともあり、株式市場では建設株への注目度が高い。



なお、国土強靱化の関連銘柄としては、社会インフラの補修・補強を手掛けるショーボンドホールディングス<1414.T>、都市土木技術（地盤改良、地中連続壁、薬液注入など）や斜面・のり面対策技術を持つライト工業<1926.T>、社会インフラの安全性と耐久性の向上を支える日特建設<1929.T>などが挙げられる。



出所：MINKABU PRESS