キンプリ永瀬廉「僕の初任給は中1」使い道振り返る
【モデルプレス＝2025/08/14】King ＆ Princeの永瀬廉が、13日深夜放送の自身がパーソナリティを務めるラジオ「永瀬廉のRadioGARDEN」（文化放送／毎週水曜24：05〜24：25ごろ）に出演。初任給の使い道を明かした。
この日の放送では、永瀬の言葉のおかげで心が救われて、就活を終えることができたというリスナーから感謝のメールが届いた。初任給の話題になると永瀬は「僕の初任給は中1なので」と明かし「先輩のライブのバックで。まあ一瞬でゲームで消えましたね。さくっとゲーム買って、気づいたらなくなってましたね」と告白。中1だったため初任給という感覚もなかったと話した。
永瀬は自分の言葉で救われたというリスナーに対して「よくがんばりましたね、本当に」と語りかけ「マイペースにがんばって、今が楽しければ完璧ですから」とメッセージ。「先のことなんてそのときの自分に任せましょう。僕もそのタイプなんで」と優しく言葉を送った。（modelpress編集部）
◆永瀬廉、初任給振り返る
