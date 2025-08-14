鈴木愛理（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/08/14】歌手で女優の鈴木愛理が14日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つ衣装姿を公開し、反響が寄せられている。

【写真】鈴木愛理、驚異スタイル際立つミニスカ姿

◆鈴木愛理、ミニスカ衣装で美脚披露


鈴木は「最近の衣装たち」のハッシュタグを添え、衣装姿の写真を一挙公開。存在感のあるフリルのアームカバーが印象的なスタイルでは、ミニスカートに黒いロングブーツを合わせ、すらりと伸びた美しい脚のラインを披露した。ほかにも、デニムを基調としたスタイリッシュな衣装や、白の透け感のあるレース生地が可愛らしい衣装姿なども載せている。

この投稿に、ファンからは「スタイルよすぎ」「マジ天使」「美脚すぎる」「衣装似合ってる」「どれも可愛い」「完璧なスタイル」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】