¡Ö£É£Î£Ï£Ë£É¡¡£Å£Ø£Ð£Ï¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡¡Ä³ÌîÀµÍÎ¤ÎÆÇÀå¤ËÉðÃÎ³¤ÀÄ¡Ö°µÅÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡×
¡¡¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡¢¸Î¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤µ¤ó¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼£¶£µ¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Á£Î£Ô£Ï£Î£É£Ï¡¡£É£Î£Ï£Ë£É¡¡£Å£Ø£Ð£Ï¡×¤¬¡¢£±£´Æü¤«¤éÅìµþ¡¦µþ²¦É´²ßÅ¹¿·½ÉÅ¹¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë£Ì£Ä£È½êÂ°¤Î£±£¶¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Ò£Á£Í£Ð£Á£Ç£Å¡×¤ÎÉðÃÎ³¤ÀÄ¡Ê£²£·¡Ë¤È¡¢ÃöÌÚ¤µ¤ó¤ÎÄï»Ò¤Çà¹õ¤Î¥«¥ê¥¹¥Þá¤³¤ÈÄ³ÌîÀµÍÎ¡Ê£¶£±¡Ë¤¬Çú¾Ð¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡ÉðÃÎ¤Ï£Ä£Ä£Ô½êÂ°¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÍÙ¤ë¤è¤ê¶ÛÄ¥¤¹¤ë¡×¤È¾Ð´é¡£ÃöÌÚ¤µ¤ó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶¯¤¤¤·¡¢ÉÝ¤¤¡£Àï¤¦Í¦µ¤¤Ï»ý¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Î£Ì£Ä£È¼ÒÄ¹¤Î£È£É£Ò£Ï¤Ë¿¨¤ì¤Æ¡Ö£È£É£Ò£Ï¤µ¤ó¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµ»¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò»î¹ç¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä³Ìî¤ÏÃöÌÚ¤µ¤ó¤Î°ìÈÖÄï»Ò¡¦Æ£ÇÈÃ¤¼¤¤ÎÅ¸¼¨Êª¤â¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö¤¢¤ì¡©¡¡Æ£ÇÈ¤µ¤ó¤Ï¤¤¤ÄË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¡¢ÆÀ°Õ¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¸¥ç¡¼¥¯¤ò¤«¤Þ¤·¤ÆÁ´³«¤Ë¡£¡Ö£È£É£Ò£Ï¤µ¤ó¤Ã¤Æ¡¢¥Ò¥íÀÆÆ£¤µ¤ó¡©¡×¤È¥Ü¥±¤ë¤È¡¢¥Æ¡¼¥×¥«¥Ã¥È¤ÎºÝ¤Ë¤â¡Ö¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡×¤Ê¤É¤ÈÉðÃÎ¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡ÖÆóÅáÎ®¤Ç¥À¥ó¥¹¡¢·ÝÇ½¤â¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é¥×¥í¥ì¥¹¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¤Ä¤Ä¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤À¤è¡£Ç¯´Ö£±£µ£°¡Á£±£¶£°»î¹ç¤ä¤Ã¤Æ¡×¤È¤¤¤¤¡¢ÉðÃÎ¤ò¡Ö£Ò£Á£Í£Ð£Á£Ç£Å¤ò¤ä¤á¤Ê¤¤¤È¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤µ¤»¤¿¡£
¡¡ÉðÃÎ¤¬Ä³Ìî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¢¥É¥ê¥ÖÎÏ¤Ç¤¹¤Í¡£°µÅÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ»¤Î¤è¤¦¤ËÈô¤ó¤Ç¤¯¤ë¤ó¤Ç¡×¤È¤¤¤¦¤Èà¹õ¤Î¥«¥ê¥¹¥Þá¤Ï¡Ö²¶¤È¤«¡ÊÆ®º²¡Ë»°½Æ»ÎÀ¤Âå¤Ï¤Þ¤À¾ï¼±¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¾å¤Î´í¤Ê¤¤ÀèÇÚ¤¿¤Á¡¢Æ£ÇÈ¤µ¤ó¡¢Ä¹½£¡ÊÎÏ¡Ë¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢¤â¤¦²ñÏÃ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¡£µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¡×¤È¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ë¤âÎ®¤ìÃÆ¤òÈô¤Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï£²£°£°£²Ç¯£²·î£±Æü¤Î¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹»¥ËÚÂç²ñ¤Î¥ê¥ó¥°¾å¤Çµ¯¤¤¿¡¢ÅÁÀâ¤ÎàÃöÌÚÌäÅúá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£Åö»ö¼Ô¤ÎÄ³Ìî¤Ï¡ÖÃöÌÚ¤µ¤ó¤Ï¥Þ¥¤¥¯¤Ç¤â¤¦Åê¤²¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡£½¦¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£Åê¤²ÊÖ¤¹µå¤â¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤«¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤À¤«¤é¡¢²ñÏÃ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Î¡Ø¥Æ¥á¡¼¥Ã¡¢¤³¤Î¥ä¥í¡¼¥Ã¡ª¡Ù¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ï¤ª¸ß¤¤¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡£¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¤ÎÀª¤¤¤Ç¥¬¥ó¥¬¥ó¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤È¡¢Ç³¤¨¤ëÆ®º²Î®¤Î¥Þ¥¤¥¯¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÅÁ¼ø¤·¤¿¡£
¡¡ÉðÃÎ¤Ï¡ÖËÍ¤â¤½¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡×¤ÈÊÖ¤¹¤È¡¢Ä³Ìî¤Ï¡Ö¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤Ï·ÝÇ½³¦¤Ç¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¥Ë¥ä¥ê¡£ÃöÌÚ¤µ¤ó»Å¹þ¤ß¤Î¥È¡¼¥¯ÎÏ¤Ë¤Ï¡¢à¿·¿Í¥ì¥¹¥é¡¼á¤ÎÉðÃÎ¤Ï¥¿¥¸¥¿¥¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡
¡Ö£É£Î£Ï£Ë£É¡¡£Å£Ø£Ð£Ï¡×¤Ï£²£±Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¡¡