三井住友カードの新ウェブCMに、お笑いコンビの「ニューヨーク」が出演。新CMの舞台はコンビニ。屋敷裕政（39）が営業マン役、嶋佐和也（39）がエンジニア役を演じ、日常のワンシーンを通してカードの特徴をコミカルに描いている。

【映像】コミカルな演技をする屋敷＆嶋佐

インタビューでは、CMの内容にちなみ「最近、あいつの様子がおかしいと思ったことは？」という質問に、2人は次のように答えた。

嶋佐「いや、それ言ったらもう、最近は屋敷がゴルフにハマりまくってます」

屋敷「（千鳥の）ノブさんは多分ネットニュースで俺が70台出したことを知ってたんですけど、俺が子ども生まれたことは知らなかったですからね。『最近子ども生まれたからあんまり行けてないんですよ』と言ったら、『え！子ども生まれたの？』って。70台出したことしか引っ掛かってないんですよ、ノブさんのアンテナには」

また屋敷は、嶋佐のことでCM撮影時にびっくりしたことを明かした。

屋敷「様子おかしいというか。今日俺初めて本番で2人で顔を向かい合わせるって時に気づいたんですけど、ひげ剃ってて嶋佐が。余裕でCMとかやったらひげ剃るんやってびっくりしました」

嶋佐「『できたら剃っていただきたい』っていうふうに言われたので余裕で。そんなのもちろんです。『できたら坊主にしていただきたい』って言われたら坊主にしてました。当たり前ですよ」

（『ABEMA Morning』より）