人気声優・絵森彩のデジタル限定写真集『光彩』が、8月14日（木）にリリースされることが決定した。

『ラブライブ！スーパースター!!』のスクールアイドルグループ・Liella!のメンバー・鬼塚夏美役の声優として人気を博す絵森彩。そのほか、ソロアーティスト・Aya Emoriとしての活動、素の魅力が伝わるラジオパーソナリティなど、多岐にわたる分野で活躍している。

本作は大ヒット中のセカンド写真集『生彩』の流れをくみつつ、全カット新衣裳の撮り下ろしのみで構成。沖縄の街中で楽しく散策する様子や、部屋でくつろぐ姿、水着で元気にはしゃぐ模様など、彼女の魅力が存分に見られる内容となっている。

絵森彩 コメント

デジタル限定写真集『光彩』発売決定ありがとうございます！

全て新衣裳撮り下ろしとなっているので、2nd写真集『生彩』をお手に取ってくださった方にも『光彩』を楽しんでいただけるのかなと思います。

20歳という節目の歳にこの写真集に挑戦をする事で、新しい自分の表現に気付くことができました。

私の想い描く肉体美に仕上げることができたとても思い出に残っている1冊です。

そんなデジタル写真集『光彩』がたくさんの方に届きますように！

＜プロフィール＞

えもり・あや

2004年2月23日生まれ。山梨県出身。身長164センチ。

2022年『ラブライブ！スーパースター!!』のLiella!2期生の鬼塚夏美役に抜擢される。24年4月よりAya Emori名義でアーティスト活動も開始し、12月3日に1st EP『Start memories』を発売。また、冠ラジオ番組『えもりん家によっちゃばれ!』（Audee）で毎週木曜18時に配信、ニコニコチャンネルプラスにて、『絵森彩のエモリアルCafe』も配信中。ファンミーティング「絵森祭り2025」は8/31に大阪で、9/20に東京で開催されるほか、9/27〜開幕するミュージカル『星の導く夜に』のカスミ役（Wキャスト）で出演することも決定している。

書誌情報

デジタル限定 絵森彩写真集『光彩』

撮影：中山雅文

定価：2,200円（税込）

発行：ワニブックス

※各電子書籍ストアでの予約は、8／8（金）より順次開始予定。

