Uru、映画『雪風 YUKIKAZE』主題歌「手紙」MV公開！俳優・服部樹咲が出演する旅立ちの日の娘と父の物語

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■言葉や文字だけでは伝わらない、日常の中に残る愛情を表現した数々のシーンが涙を誘う！

Uruが、新曲「手紙」（8月13日配信リリース）のMVを公開した。

「手紙」は、映画『雪風 YUKIKAZE』（8月15日公開）の主題歌としてUruが書き下ろした楽曲。作詞・作曲をUru、アレンジを「あなたがいることで」や「それを愛と呼ぶなら」などこれまでのヒット曲でもタッグを組んだ小林武史が担当しており、Uruの真骨頂とも呼べる涙を誘うバラードに仕上がっている。

「手紙」のMVは、映像監督・写真家の谷本将典がディレクターを務め、映画『ミッドナイトスワン』（2020年）でヒロインを演じ、第44回日本アカデミー賞新人俳優賞などを受賞した俳優の服部樹咲が出演。旅立ちの日の娘と父の物語が描かれており、言葉や文字だけでは伝わらない日常の中に残る愛情を表現した数々のシーンが涙を誘う感動の映像に仕上がっている。

「手紙」が主題歌として起用されている映画『雪風 YUKIKAZE』は、その知られざる史実を背景に、太平洋戦争の渦中から戦後、さらに現代へと繋がる激動の時代を懸命に生き抜いた人々の姿を、壮大なスケールで描き出す作品。「雪風」艦長・寺澤一利役の竹野内豊、先任伍長・早瀬幸平役の玉木宏、若き水雷員・井上壮太役の奥平大兼、早瀬の妹・サチ役の當真あみ、寺澤の妻・志津役の田中麗奈、志津の父・葛原芳雄役の益岡徹、帝国海軍軍令部作戦課長・古庄俊之役の石丸幹二、そして実在した第二艦隊司令長官・伊藤整一役の中井貴一ら豪華俳優陣が、今を生きる私たちへとメッセージを繋ぐ。

なお、Uruはこの「手紙」と、7月11日にデジタルシングルとしてリリースしたTBS系金曜ドラマ『DOPE 麻薬取締部特捜課』主題歌の「Never ends」を、両A面シングル「Never ends / 手紙」として8月27日にリリース。両A面の2曲に加え、Mrs. GREEN APPLEの「青と夏」をカバーした音源も収録した強力なシングルとなっている。

また、初回生産限定盤には、3rdアルバム『コントラスト』を携え、自身最大規模で開催した全国ツアー『Uru Tour 2023「contrast」』のファイナル公演となった東京・LINE CUBE SHIBUYA公演より、「あなたがいることで」「紙一重」、久保田利伸のカバー「Missing」のライブ映像3曲と、「アンビバレント」「春～Destiny～」「フィラメント」のMVがBlu-rayに収録される。

リリース情報

2025.07.11 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Never ends」

2025.08.13 ON SALE

DIGITAL SINGLE「手紙」

2025.08.27 ON SALE

SINGLE「Never ends / 手紙」

映画『雪風 YUKIKAZE』作品サイト

https://www.yukikaze-movie.jp

Uru OFFICIAL SITE

http://uru-official.com