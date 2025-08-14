フリーアナウンサーの中川安奈さんが自身のインスタグラムを更新。

川越で撮影したオフショット写真を公開しました。



【写真を見る】【 中川安奈 】 「家族で川越に遊びに行きました♥」「穏やかなひとときでリフレッシュできました」 オフショットをを公開



中川安奈さんは「先日、家族で川越に遊びに行きました♥」と綴ると画像をアップ。

投稿された画像では、中川安奈さんが、淡い緑色のノースリーブトップに紺のスカートという爽やかな装いで、左手にはオレンジ色のバッグを持ち、街中に佇む様子が見て取れます。





続けて「雨がふったりやんだりだったけど、とっても楽しくて！ 穏やかなひとときでリフレッシュできました」と、明かしています。







この投稿にファンからは「素敵なコーデ」・「のんびりとリラックスした雰囲気が伝わります 家族と過ごす時間は大切ですね‎」・「川越は小京都じゃなくて、小江戸かあ♥」などの反響が寄せられています。



中川安奈さんは、日々ＳＮＳを更新。お仕事やプライベートの様子を紹介しています。



【 中川安奈さん プロフィール ※公式サイトより引用※ 】

生年月日：1993年10月22日

最終学歴：慶應義塾大学法学部政治学科

出身：東京都

特技：英語、スペイン語、犬の鳴きまね

趣味：ゴルフ、ダンス、洋楽を聴くこと

性格：天真爛漫







3歳から4年間フィンランド、10歳から4年間プエルトリコに在住。

帰国後、慶應義塾湘南藤沢高等部へ入学、慶應義塾大学法学部政治学科卒業。

2016年NHKにアナウンサーとして入局。

初任地はNHK秋田放送局で3年近く勤務。

その後2019年から1年間NHK広島放送局、2020年に東京アナウンス室で活動。

2025年3月、9年間勤務した同局を退社。

同年4月フリーアナウンサー、タレントとして活動を開始。







【担当：芸能情報ステーション】