Âîµå¤Î¡Ö¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡¦¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å2025¡×¤¬14Æü¤«¤é24Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¤Î¡¦¥Þ¥ë¥á¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£WTT¤Î¹ñºÝÂç²ñ¥·¥êー¥º¤Ç¤Ï¾å°Ì¤Ë³ÊÉÕ¤±¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÀï¤¤¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÂç²ñ¤ËÃÏ¸µÁª¼ê¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¤Î¤¬À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°7°Ì¤Î¥È¥ë¥ë¥¹¡¦¥âー¥ì¥´ー¥É¡Ê¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¡Ë¡£ºò²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥¹¶ä¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¹¥¿¤¬¡¢Âç²ñ¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£À¤³¦²¦¼Ô·ç¾ì¤â¶¯¹ëÂ·¤¦
º£²ó¤Î¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤ÎÀï¤¤¤ÏÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°2°Ì¤Ç¸½À¤³¦²¦¼Ô¤Î²¦Á¿¶Ö¤¬·ç¾ì¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Æ±1°Ì¤ÎÎÓ»íÅï¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤äÆ±3°Ì¤Î¥¦ー¥´¡¦¥«¥ë¥Ç¥é¥Î¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë¡¢Ä¾¶á¤Î¡ÖWTT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º²£ÉÍ2025¡×¤òÀ©¤·¤¿Ä¥ËÜÃÒÏÂ¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤é¤¬Í¥¾¡Áè¤¤¤Î¸õÊä¤Ëµó¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÂç²ñ¤òÁ°¤Ë°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¤Î¤¬¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Î¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¥âー¥ì¥´ー¥É¡£WTT¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÆÃ½¸µ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¡¢23ºÐ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥âー¥ì¥´ー¥É¤Ï¡ÖWTT¥°¥é¥ó¥É¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¤¬¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤â¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¤¬¼«Ê¬¤Î¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥ë¥á¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¤µ¤é¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤ÈÃÏ¸µ³«ºÅ¤Ë´î¤Ó¤ò¼¨¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Öº£Ç¯¤Î»ä¤Î¼ç¤ÊÌÜÉ¸¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¥Þ¥ë¥á¤Ç¤¤¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¤³¤È¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬´ÑÀï¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥óÂîµå³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤ÊÂç²ñ¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÕÇ¤´¶¤òÞú¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤«¤Ä¤Æ¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¤Ç¤Ï¿À¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¥ä¥ó¡á¥ª¥Ù¡¦¥ï¥ë¥É¥Êー¤ä¡¢¥è¥ë¥²¥ó¡¦¥Ñー¥½¥ó¤éÀ¤³¦ÅªÌ¾¼ê¤òÍÊ¤·¡¢Ãæ¹ñÀª¤È¤â¸ß³Ñ¤ËÅÏ¤ê¹ç¤¦¤Ê¤É²«¶â´ü¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë»þ´ü¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¸½ºß¤ÎÂîµå³¦¤Ë·¯Î×¤·¡¢¥È¥ê¥Ã¥ー¤Ê¥×¥ìー¤Ç¤â¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¡È¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¹¥¿¡É¥âー¥ì¥´ー¥É¤¬ÃÏ¸µ³«ºÅÂç²ñ¤Ç´Ñ½°¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£