北海道・小樽警察署は2025年8月13日、石狩市花川北に住む足場工の田中壮太容疑者（26）と、札幌市西区に住む足場工の19歳の少年を、逮捕・監禁、傷害の疑いで逮捕しました。



2人は共謀の上、8月5日午前1時ごろ、北広島市に住む知人男性（18）を監禁し暴行を加え、けがをさせたほか、男性と一緒にいた16歳の女子高校生2人を車に監禁して連れ回した疑いが持たれています。





警察によりますと、田中容疑者が自分の車に被害男性を監禁し暴行を加えている間、19歳の少年が被害者の車を使って、女子高校生2人を監禁したということです。田中容疑者は被害男性の雇用主で、職場を無断欠勤していた男性を、従業員の19歳少年と探し回っていた際、小樽市内のコンビニエンスストアに女子高校生と一緒にいる男性を発見し、犯行に及んだということです。女子高校生2人は、逮捕された2人と面識はなく、監禁されてから約30分後、小樽市内の別のコンビニエンスストアで解放されたということです。警察の調べに対し、田中容疑者は「逮捕・監禁したが殴ってはいないから、けがをするのはおかしい」と容疑を一部否認しています。また、19歳の少年は「女の子を監禁したのは間違いないけど、社長に言われてやったことです」と容疑を一部否認しています。警察は事件の経緯などを詳しく調べています。