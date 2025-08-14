欧州スーパー杯は１３日、イタリアのウディネで行われ、昨季の欧州ＣＬ王者のパリＳＧ（フランス）が欧州リーグ覇者のトットナム（イングランド）と対戦し、２―２からのＰＫ戦を４―３で制して初優勝した。

昨季はチェルシーに敗れたクラブＷ杯決勝（７月１３日）まで戦ったパリＳＧは、まだ新シーズンの準備が進んでいない影響か、前半は２点のリードを許した。セットプレーから前半３８分にトッテナムのオランダ代表ＤＦファンデフェン、後半３分にも同アルゼンチン代表ＤＦロメロに得点を許し、一時は０―２とリードされた。

パリＳＧは後半途中からは押し込む時間帯を増やすと、後半４０分に途中出場の韓国代表ＦＷイガンインが左足で強烈なミドルシュートを決めて１点差に。さらに同アディショナルタイム。右サイドのポケットを取ったフランス代表ＦＷデンベレの高速クロスに飛び込んだポルトガル代表ＦＷラモスがヘッドで決めて追いつき、ＰＫ戦に決着は移った。

パリＳＧは昨季のＣＬ制覇を支えたイタリア代表ＧＫドンナルンマが、ルイスエンリケ監督の構想から外れて移籍可能性が高まっており、この試合はメンバー外。代わってリールから加入した２３歳のフランス代表ＧＫシュバリエが、トットナム３人目のキッカー、ファンデフェンのキックを完璧に止めて勝利を呼び込んだ。またトッテナムも昨季エースでキャプテンの韓国代表ＦＷソンフンミンが米ロサンゼルスＦＣに移籍。Ｊ１川崎から加入した日本代表ＤＦ高井幸大は足底筋膜炎で離脱しており、メンバーに入らなかった。

◇ＰＫ戦

【トットナム】

ソランキ 〇

ベンタンクール 〇

ファンデフェン ×

テル ×

ポロ 〇

【パリＳＧ】

ヴィティーニャ ×

ラモス 〇

デンベレ 〇

イガンイン 〇

ヌーノメンデス 〇