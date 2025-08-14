瑞熙建設側が、金建希（キム・ゴンヒ）氏が２０２２年のＮＡＴＯ（北大西洋条約機構）訪問当時に着用したヴァンクリーフ＆アーペルのネックレスだけでなく数千万ウォン台のブローチとイヤリング、いわゆる「ＮＡＴＯ３点セット」をすべて渡したと自白したことが１３日、把握された。金建希特検チーム（特別検察官、閔中基）は金氏が特検法の通過時点にこれらを返した点から、証拠を隠滅しようとしたのではないかと疑っている。

法曹界によると、瑞熙建設のイ・ボングァン会長は１１日、特検チームに提出した自白書で「２０２２年３月の大統領選挙直後に金氏のマンションの地下の食堂で会い、当選のお祝いとともに６０００万ウォン（約６３５万円）相当のネックレスを伝えた」とし「２０２２年４月に金氏と会って３０００万ウォン台のブローチと２０００万ウォン台のイヤリングを追加で渡した」と明らかにした。

特検チームはこのブランド品が金氏が欧州訪問当時に着用したと伝えられたヴァンクリーフのネックレス、ティファニーのブローチ、グラフのイヤリングと同一であるかどうかを確認する予定だ。金氏が着用したヴァンクリーフ・スノーフレイク・ペンダントネックレス（当時６２００万ウォン台）の場合、任意提出形式で実物を確保した。ブローチはティファニー・アイベックス・クリップブローチ（２６００万ウォン台）、イヤリングはグラフ・ニュードーン・ダイヤモンド・ミニスタッド・イヤリング（２２００万ウォン台）と確認された。

イ会長は２０２２年４月にブローチ・イヤリングを渡した際、「娘婿のパク・ソングン元検事が尹錫悦（ユン・ソクヨル）政権で働く機会がないかと要請した」と認めた。パク元検事は同年６月３日、韓悳洙（ハン・ドクス）首相秘書室長に任命された。ヴァンクリーフのネックレスを渡した際には祈祷会への出席を要請したという。特検チームは１２日、瑞熙建設のキム・パルス代表取締役を参考人として呼び、上納品購買の過程や経緯などを追及した。

金氏はネックレスとブローチは２０２３年末−２４年初めに返したが、イヤリングは返されていないという。チェ・ジェヨン牧師のディオールバック授受疑惑（２０２３年１１月）が浮上し、金氏のドイツモータース株価操作特検法が国会本会議で可決した時点（２３年１２月）だ。これについて金氏の司法リスク管理レベルで尻尾切りに入ったと、特検チームは疑っている。ユン・ヨンホ元統一教世界本部長（４８・拘束）もほぼ同じ時期の２３年１１月２９日、「乾真法師」チョン・ソンベ氏に「２０２２年７月準）ネックレスを預かっていると思うが、返してほしい」と要求した。