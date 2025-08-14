黒田アーサー、17歳下の妻を祝福「家族3人でのお誕生会でした」 “顔出し”3ショットに反響「お綺麗」「可愛いですね」
俳優の黒田アーサー（64）が14日、自身のインスタグラムを更新。「8月13日は奥さんのお誕生日」と明かし、17歳下の妻・志保さんとの“顔出し”記念ショットを公開した。
【写真】「お綺麗」「可愛いですね」17歳下の妻＆愛犬との“顔出し”3ショット披露の黒田アーサー
「今年は愛犬マークも一緒 犬も大丈夫なお店でお祝いしました！」「家族3人でのお誕生会でした」と話し、バースデープレートを手に笑顔はじける志保さん、愛犬・マークちゃんとの仲むつまじい3ショットを公開。
ハッシュタグでは「#お誕生日おめでとう #いつまでも仲良くね #よろしくお願いします」と志保さんへのメッセージを記した。
コメント欄には「おめでとうございます!!」「相変わらず若くてお綺麗なしほさんでお似合いなお二人です」「可愛いですね」「素敵な1年になりますように」など、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
黒田は2007年に23歳年下の一般女性と結婚したが、1年半で離婚。その後、11年に志保さんと再婚。翌12年2月には結婚披露宴を行った。
