◇インターリーグ ドジャース―エンゼルス（2025年8月13日 アナハイム）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が13日（日本時間14日）、敵地でのエンゼルス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。第1打席で三塁打を放ち、12試合連続安打をマークした。

初回、先頭で迎えた第1打席、相手先発・ヘンドリックスに対し2ボール2ストライクからの6球目、真ん中付近に来たチェンジアップを捉えると、打球は右翼線に飛び、大谷は俊足を飛ばして一気に三塁に到達。いきなりチャンスメークした。

無死三塁から次打者・ベッツが左前適時打を放ち、悠々生還。先制のホームを踏み、この後にマウンドに上がる投手・大谷を自ら援護した。

大リーグ公式サイト「MLB.com」のサラ・ラングス記者が自身のX（旧ツイッター）で「1900年（近代野球）以降、大谷翔平は先頭打者で三塁打を放った初めての先発投手となった」と紹介した。

別の投稿によると、先発投手が1番打者を務めた例は大谷以外では過去3選手いる。1901年9月30日のジム・ジョーンズ、1953年9月27日のアル・ダーク、1968年9月22日のセサール・トバー。アル・ダークはこの試合が唯一の登板で初回を終えると、三塁を守った。セサール・トバーはこの試合で投手、捕手、一塁、二塁、遊撃、外野と全9ポジションを守った。