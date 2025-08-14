BLACKPINK・LISA、坂口健太郎と“かつての恋人”として共演 愛と喪失を描く…「Dream」のショートフィルム公開
BLACKPINK・LISAのソロデビューアルバム『Alter Ego』の収録曲、「Dream」のショートフィルムが14日、公開された。
【動画】坂口健太郎と切ない恋模様…LISA「DREAM」ショートフィルム
今年2月にリリースした同アルバムに収録され、際立った存在感を放つ美しいメロディーが特徴の楽曲「Dream」。坂口健太郎が出演する本作のショートフィルムは、愛と喪失を描くシネマティックな世界観で展開されている。主人公であるLISAが、かつての恋人との甘く切ない記憶を辿り、幸福な瞬間から深い悲しみに至るまでの感情の軌跡を描写。これまでのビジュアル作品では見られなかった、俳優としての新たな一面を垣間見ることができる映像となっている。
今回の映像でのコラボレーションは、LISAがSNSにて段階的に予告してきたもので、ファンからの期待も大きく寄せられていた。LISAは今年3月の来日時に、坂口のファンであることを公言しており、直接の対面が実現。その場で撮影されたTikTok動画が大きな反響を呼んだこともあり、今回の再共演につながった。
LISAは4月にソロとして初めて世界最大の音楽フェスティバル「コーチェラ」のサハラ・ステージに出演し、ソロとしての評価を高く得た。また先週、Doja CatとRAYEとのコラボレーション楽曲「Born Again」で、MTV VMA「Best K-Pop」部門に3度目のノミネートを果たしたばかり。同部門を2022年と2024年に制したLISAは、史上初めて複数回受賞したソロ・アーティストとして新記録を樹立し、その勢いを加速している。
現在LISAは、BLACKPINKのワールドツアー『DEADLINE』に参加中。
【動画】坂口健太郎と切ない恋模様…LISA「DREAM」ショートフィルム
今年2月にリリースした同アルバムに収録され、際立った存在感を放つ美しいメロディーが特徴の楽曲「Dream」。坂口健太郎が出演する本作のショートフィルムは、愛と喪失を描くシネマティックな世界観で展開されている。主人公であるLISAが、かつての恋人との甘く切ない記憶を辿り、幸福な瞬間から深い悲しみに至るまでの感情の軌跡を描写。これまでのビジュアル作品では見られなかった、俳優としての新たな一面を垣間見ることができる映像となっている。
LISAは4月にソロとして初めて世界最大の音楽フェスティバル「コーチェラ」のサハラ・ステージに出演し、ソロとしての評価を高く得た。また先週、Doja CatとRAYEとのコラボレーション楽曲「Born Again」で、MTV VMA「Best K-Pop」部門に3度目のノミネートを果たしたばかり。同部門を2022年と2024年に制したLISAは、史上初めて複数回受賞したソロ・アーティストとして新記録を樹立し、その勢いを加速している。
現在LISAは、BLACKPINKのワールドツアー『DEADLINE』に参加中。