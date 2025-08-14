熱戦が続く全国高校野球選手権。今から46年前の夏の大会で「史上最高の名勝負」と謳われた試合があります。

1979年、第61回大会の箕島対星稜の一戦です。

延長18回を戦った死闘は長い年月を経ても語り継がれていますが、当時を戦った人たちは折に触れて心を通わせてきました。

1979年8月16日、石川代表の星稜は、春夏連覇を狙う和歌山代表・箕島と3回戦で対戦しました。

1対１の同点で延長戦に突入してからは、星稜が勝ち越し箕島が追いつくという展開が繰り返されます。そして、延長18回、3時間50分の死闘の末、箕島がサヨナラ勝ちをおさめました。

星稜・山下智茂監督（当時）「やっぱり最後、スクイズのサインの見落としとか送りバントのサインの見落としとかありましたけどね。しかし、選手は思い切りやったらからね、悔いはないんじゃないんですかね」

星稜・山下靖主将（当時）「箕島とこんないい試合ができて本当にうれしいです。悔いはないです」

星稜と箕島の両校 その後のOB戦での「ファーストフライ」

高校野球の歴史に残る一戦を戦った両チームの関係者は、その後交流を続けてきました。

1994年には和歌山県で両校のOB戦が行われました。その時、最終回の打席に立ったのは箕島の監督・尾藤公さん。

尾藤さんが打ち上げた球をつかんだのは、星稜のファースト・加藤直樹さんでした。

OB戦でのファーストフライ。加藤さんにとっては15年ごしでのちょっとした「リベンジ」でした。

平凡なファーストへのフライが「まさか」 語り継がれるワンプレー

1979年の試合、大きなターニングポイントとなる場面がありました。16回の攻防です。

2対２の同点でしたが、星稜は山下主将のタイムリーで1点を勝ち越します。3対２でリードした星稜、16回ウラ、2アウトランナーなしであと1人となります。

箕島の森川選手が打ったファウルフライでしたが、ファーストの加藤選手は転倒し、何でもない打球を取り損ねます。

このシーンが転機になったのか、森川選手は同点ホームランを放ち、箕島はその後延長18回でのサヨナラ勝ちを果たします。

15年後のファーストフライ 尾藤監督は「加藤くんで終わってくれてよかった」

15年後に和歌山でファーストフライを打った箕島・尾藤監督とその打球をつかんだ星稜・加藤選手。

加藤さんはこの時のことをのちにこう振り返りました。

星稜（当時のファースト）・加藤直樹さん「『加藤元気でよかった、元気でよかった』そればっかりで。尾藤さんが「加藤くんのところで終わってよかった。ファーストフライで取ってよかった」と言ってましたけど。僕星稜なのになんでこんなに歓迎してくれたというか喜んでくれたのかという記憶があります」

OB戦はその後も 甲子園でよみがえった名勝負

和歌山でのOB戦の後も、両校の関係者は交流を続けてきました。2010年9月には、甲子園球場で「箕島星稜戦」がよみがえりました。

加藤さんも参加しましたが、この時尾藤さんはがんで闘病中でした。尾藤さんは、当日は車いすで球場入りをしました。

再会を果たした2人 「おまえに会うんが楽しみやったんや」

甲子園球場の控室にいた尾藤さんを星稜関係者があいさつに訪れました。

加藤さんも尾藤さんに声をかけます。

尾藤公さん「おまえに会うんが楽しみやったんや」

46年前のあの試合のあと、尾藤さんはずっと加藤さんのことを気にかけていたといいます。

尾藤公さん「加藤くんに一番会いたかった。少年野球の監督をしていると聞いてうれしかった」

ファーストの土を拾う加藤さん 「転ばせてくれてありがとう」

2010年の甲子園でのOB戦は星稜が17対13で勝ち、雪辱を果たしました。試合後は球場のはからいで、参加した選手らは甲子園の土を拾い集めました。

加藤直樹さん「ひと握りだけ、ファーストファールフライのところ」

加藤さんは、おもむろに1塁方向に走ります。ファーストの土を拾い集めるためです。

加藤直樹さん「転ばせてくれてありがとう。暗い思い出じゃない。1994年のOB戦のとき尾藤さんはものすごく気を使ってくれて『みんな仲間や！』」

OB戦の後亡くなった尾藤さん 「運命のいたずら」が2人の心を熱くする

甲子園でのOB戦のとき、尾藤さんは1回の攻防をベンチで見届けたところで体調を考慮し球場をあとにしました。

心から高校野球を楽しみ「尾藤スマイル」を残し、そこから5か月あまりたった2011年3月6日に尾藤さんは亡くなりました。

生涯を終えるまで、相手チームの選手と心を通わせてきた名将・尾藤公監督。

真剣勝負のなかで訪れた「運命のいたずら」のような一瞬のシーンが、何十年と2人の心を熱くさせ続けていました。