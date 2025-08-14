ºÆ¤Ó¡ÈÌÔ½ë¡É·Ù²ü¤Î¤ªËß¤Ë¡Ä½ë¤µÈò¤±¡ÈÌë·¿¡É¤Ë¥·¥Õ¥È Í·±àÃÏ¤ä¥´¥ë¥Õ¡¢Êè»²¤ê¤â¡ÄÉüµìºî¶ÈÂ³¤¯Âç±«ÈïºÒÃÏ¤Ç¤Ï¸·¤·¤¤½ë¤µ¤ËÇ®Ãæ¾ÉÃí°Õ¡Únews23¡Û
¤ªËßµÙ¤ß¤ÎÁ°È¾¡¢³ÆÃÏ¤ÇÂç±«¤¬¹ß¤êÂ³¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¸å¤Ï¡ÈÌÔ½ë¡É¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´í¸±¤Ê½ë¤µ¤òÈò¤±¤è¤¦¤È¡¢ÆüÃæ¤Î¤ß±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤¿Í·±àÃÏ¤Ç¤ÏÌë´Ö±Ä¶È¤ò»Ï¤á¤¿¤ê¡¢Ìë¤ÎÊè»²¤ê¤ò´«¤á¤ëÎî±à¤¬¸½¤ì¤¿¤ê¤È¡ÈÌë·¿¡É¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ê»Ï¤á¤ë¾ì½ê¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÌë´Ö¤äÂå¹Ô¡ÄÍÍÊÑ¤ï¤ê¤¹¤ë¤ªËß¤ÎÊè»²¤ê
ÌÔ½ëÉü³è¡¡Í·±àÃÏ¤ä¥´¥ë¥Õ¡ÈÌë·¿¡É¤Ë¡¡
¸á¸å8»þ¤ò¤¹¤®¤¿Åìµþ¡¦ÂæÅì¶è¤Ë¤¢¤ëÆüËÜºÇ¸Å¤ÎÍ·±àÃÏ¡ÖÀõÁð²Ö¤ä¤·¤¡×¡£ÆüÃæ¤Ï½ë¤¯¤Æ³°¤ÇÍ·¤Ù¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤âÍ·±àÃÏ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢±Ä¶È»þ´Ö¤ò3»þ´Ö±äÄ¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÒ
¡ÖÆüÃæ¤Ï½ë¤¤¤Î¤Ç¡¢Æü¤¬±¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤«¤é¤Î¤Û¤¦¤¬Í·¤Ó¤ä¤¹¤¤¡×
²Ö¤ä¤·¤¹Êó ¹â¶¶¤³¤È¤Î¤µ¤ó
¡Ö²ÈÂ²¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÎÃ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤ÆÁö¤ê¤Ê¤¬¤é±àÆâ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤ª²½¤±²°Éß¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¡È¤ªÀ¶¤á¤Î±ö°»¡É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¡¢Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤â¤Ð¤Ã¤Á¤ê¤Ç¤¹¡£
¼ÞÇ®¤ÎÃë¤òÈò¤±¤¿¡ÉÌë·¿¥·¥Õ¥È¡É¤Ï¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤â¡£
ÀéÍÕ¡¦ÌÚ¹¹ÄÅ»Ô¤Î¡Ö¥¢¥¯¥¢¥é¥¤¥ó ¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ê¥¤¥¿¡¼¾ÈÌÀ¤òÌó100ÂæÀßÃÖ¡£¡Ö¥Ê¥¤¥È¥´¥ë¥Õ¡×¤ÈÂê¤·¡¢º£Ç¯¤«¤éÌë´Ö±Ä¶È¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼Ìë¤Î¥´¥ë¥Õ¤ÏÃë¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
½÷¤Î»Ò
¡ÖÎÃ¤·¤¯¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×
ÃËÀ
¡ÖÂÎÎÏÅª¤Ë¤â¤¹¤´¤¯³Ú¤À¤·¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯¸¸ÁÛÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤â¤¢¤ë¤·¡¢³Ú¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ºÇ½ª¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¸á¸å6»þÂæ¡£18¥Û¡¼¥ë¤ò²ó¤ê½ª¤¨¤ë¤Î¤ÏÌë11»þ¤¹¤®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Åìµþ¤«¤éÍè¤¿½÷À¤Ï¡Öµ¢¤ê¤Î¸òÄÌ½ÂÂÚ¤òÈò¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
½÷À
¡Öº®¤ß¶ñ¹ç¤¬Á´Á³°ã¤¦¡£¥¢¥¯¥¢¥é¥¤¥ó¤ÏÆÃ¤Ëº®¤à¤«¤Ê¤È¡¢¤ªËßµÙ¤ß¤â¤¢¤ë¤·¡£º®¤Þ¤Ê¤¤¤Çµ¢¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥¢¥½¥Ó¥å¡¼¡ª¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÌÔ½ë¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢½Ð¤«¤±¤ë»þ´ÖÂÓ¤ò¤º¤é¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤¬7³ä°Ê¾å¤Ë¾å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥³¡¼¥Ç¥£¥¢¡¦¥´¥ë¥Õ ÈÓÄÍ¿Â¤µ¤ó
¡Ö¤³¤ì¤À¤±½ë¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¥´¥ë¥Õ¤ò·É±ó¤µ¤ì¤ë¤ªµÒÍÍ¤¬Â¿¿ô¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢Ìë¤Ç¤âÎÃ¤·¤¤´Ä¶¤Ç¥´¥ë¥Õ¤¬¤·¤¿¤¤¤È¡¢¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡ÖÌë¤ÏÎÃ¤·¤¤¡¢¤ªÊè¤ÏÆÃ¤Ë¡×Ìë´Ö¤ÎÊè»²¤ê¸Æ¤Ó¤«¤±¤â
8·î13Æü¤Ï¡ÈËß¤ÎÆþ¤ê¡É¡£ÀèÁÄ¤Ë¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¿Í¤Î»Ñ¤¬Â¿¤¯¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Êè»²¤ê¤È¤·¤Æ¤ÏÄÁ¤·¤¤Ìë¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ç¤¹¡£
Ìë´Ö¤ÎÊè»²¤ê¤ò¤¹¤ë¿Í
¡ÖÌÀÆü¤ÎÄ«Áá¤¯Íè¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ìë¤â¤ª»²¤ê¤¬½ÐÍè¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢²ÈÂ²¤â¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤ç¤¦Íè¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×
ëúÂç»û¤ÎÎî±à¤Ç¤Ï¡ÖÌë´Ö¤ÎÊè»²¤ê¡×¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ÊèÃÏ¤ÏÆüº¹¤·¤ò¼×¤ë¤â¤Î¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¿¿²Æ¤ÎÊè»²¤ê¤ÏÇ®Ãæ¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë¤¿¤á¡£
ëúÂç»û °æ¾å¾ë¼£½»¿¦
¡Ö3Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¤«¤éËèÇ¯µßµÞ¼Ö¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤â¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Çµ¤¤Å¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
ÊèÃÏ¤Ë¤ÏÆüË×¤Ë¼«Æ°¤ÇÅÀÅô¤¹¤ë¥é¥ó¥¿¥ó¤òÀßÃÖ¡£Â¸µ¤ò¾È¤é¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Ìë´Ö¤ÎÊè»²¤ê¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ë¤âÄÁ¤·¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ìë´Ö¤ÎÊè»²¤ê¤ò¤¹¤ë¿Í
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌë¤ÏÎÃ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ªÊè¤ÏÆÃ¤Ë¤Í¡×
¡ÖÌë¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡×
Êè»²¤ê¤ÎÂå¹Ô¤ËÃíÌÜ¡¡¡ÖÂå¹Ô¤µ¤ó¤Ï¿ÀÍÍ¡×Êâ¤¯¤Î¤¬ÉÔ¼«Í³¤Ê°ÍÍê¼Ô
¤Þ¤¿¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Êè»²¤ê¤òÂå¹Ô¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
È¬²¦»Ò¸òÄÌ»ö¶È ½¡ÁüÀ²Èþ ÉôÄ¹
¡Ö¤³¤Á¤é¤Î¤ªµÒÍÍ¤À¤±¤ÇÇ¯´Ö4¡Á5²ó¤Ï¥ª¡¼¥À¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Åìµþ¡¦È¬²¦»Ò¤òµòÅÀ¤Ë¤¹¤ë¥¿¥¯¥·¡¼²ñ¼Ò¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¥¿¥¯¥·¡¼¤ÎÍøÍÑ¤¬¸º¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¿·¤¿¤Ê»ö¶È¤È¤·¤ÆÊè»²¤êÂå¹Ô¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÎÁ¶â¤ÏÀþ¹á¤ä¤ª¶¡¤¨Êª¤Î²Ö¤Ê¤É¤ÎÈñÍÑ¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢1»þ´Ö1Ëü1660±ß¤Ç¤¹¡£
È¬²¦»Ò¸òÄÌ»ö¶È ½¡ÁüÀ²Èþ ÉôÄ¹
¡Ö¸½¾ì¤Ë¤ª¸«¤¨¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤ªµÒÍÍ¡¢¹âÎð¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê½ë¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢µ¨ÀáÊÁÃæ¡¹Íè¤é¤ì¤Ê¤¤Êý¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡×
±êÅ·²¼¤Ç¤ÎÊèÁÝ½ü¡£ÅöÁ³¡¢Âå¹Ô¤¹¤ë¤Î¤âÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼¤É¤³¤Îºî¶È¤¬°ìÈÖÂÎ¤Ë¤¯¤ë¡©
È¬²¦»Ò¸òÄÌ»ö¶È ½¡ÁüÀ²Èþ ÉôÄ¹
¡ÖÆ°¤»Ï¤á¤ë¤ÈÁ´Éô¤Ç¤¹¡£Æüº¹¤·¤¬°ìÈÖ´®¤¨¤Þ¤¹¤Í¡¢É½¤Îºî¶È¤Ê¤Î¤Ç¡×
1»þ´Ö¤Û¤É¤Çºî¶È¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢°ÍÍê¼Ô¤Ë½ªÎ»Êó¹ð¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£°ÍÍê¼Ô¤ÏÇ¾¹¼ºÉ¤ò´µ¤¤¡¢Êâ¤¯¤Î¤¬ÉÔ¼«Í³¤Ê87ºÐ¤Î½÷À¤Ç¤·¤¿¡£
È¬²¦»Ò¸òÄÌ»ö¶È ½¡ÁüÀ²Èþ ÉôÄ¹
¡Ö¤¤ç¤¦¤ÏÌµ»ö¤·¤Ã¤«¤êÂÐ±þ¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤´°Â¿´¤¯¤À¤µ¤¤¡×
Êè»²¤êÂå¹Ô¤Î°ÍÍê¼Ô¡Ê87¡Ë
¡Ö¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢½ë¤¤¤Î¤Ë¡£ÀèÁÄ¤Î¤ªÊè¤Ç¤¹¤·¼ç¿Í¤âÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢»Ò¤É¤â¤â¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤ÏËÜÅö¤Ë¤ªÊè¤À¤±¤Ï¼é¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Âå¹Ô¤µ¤ó¿ÀÍÍ¤Ç¤¹¤è¡£¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é°ìÇ¯Ãæµ¤¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×
°ìÊý¡¢À¾ÆüËÜ¤òÃæ¿´¤ËÌÔ½ë¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿ÆüËÜÎóÅç¡£12Æü¡¢ÌÔ½ëÆü¡Ê35¡î°Ê¾å¡Ë¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¤Î¤ÏÁ´¹ñ7ÃÏÅÀ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢13Æü¤Ï24ÃÏÅÀ¤È3ÇÜ°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Âç±«Èï³²¡É¶å½£¤Ç¤â¸·¤·¤¤½ë¤µ ¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô¤ÎÁÜº÷Â³¤¯
Âç±«Èï³²¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¶å½£¤Ç¤â¡£
13Æü¤Ï³ÆÃÏ¤ÇÀ²¤ì¤È¤Ê¤ê¡¢µÜºê¸©¤ò¤Î¤¾¤¡ÖÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¡×¤¬È¯É½¡£·§ËÜ¸©¤Ï¡¢Á´¤Æ¤Î´ÑÂ¬ÃÏÅÀ¤Ç30¡î¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
½»Ì±
¡Ö½ë¤¤¡ª½ë¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¤¤Î¤¦¤è¤ê¤µ¤é¤Ë½ë¤¯¤Æ¡×
½»Ì±¤¬´À¤À¤¯¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÊÒÉÕ¤±¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¤³¤Î½ë¤µ¤ÎÃæ¡¢Âç±«¤Ë¤è¤ëÃÇ¿å¤¬¤¤¤Þ¤À¤ËÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
12Æü¤«¤éÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÄ®Æâ4¤«½ê¤Îµë¿å½ê¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬µÍ¤á¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Âç¤¤ÊÈï³²¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿º£²ó¤ÎÂç±«¡£·§ËÜ»Ô¤Ç¤Ï¡¢13Æü¸áÁ°10»þ20Ê¬¤´¤í¡¢ÉÍ¸ÍÀî¤Ç¹âÎðÃËÀ¤È¤ß¤é¤ì¤ë°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¡¢11Æü¤«¤é°ÂÈÝ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¶á¤¯¤Ë½»¤àÄ¹ÅÄ½¤¤µ¤ó¡Ê74¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢»ÔÆâ¤Ë½»¤à¿¹²¼¾°¼£¤µ¤ó¤Î°ÂÈÝ¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢13Æü¡¢°æ¶ÜÀî¤Ç¤Ï¡¢¿¹²¼¤µ¤ó¤Î¼Ö¤¬Àî¤«¤é°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¼ÖÆâ¤Ë¿¹²¼¤µ¤ó¤Î»Ñ¤Ï¤Ê¤¯¡¢14Æü¤â·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤Ç¤ÏÁÜº÷¤òÂ³¤±¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¹²¼¤µ¤ó¤ÎÄ¹½÷
¡Ö¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¤âÎÉ¤¤¤Î¤ÇÁá¤¯Ìá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤Ê¤Ã¤Æ¡×
·§ËÜ¸©¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë3¿Í¤¬»àË´¡¢2¿Í¤¬°ÂÈÝÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç±«¤ÎÄÞº¯¤¬¿§Ç»¤¯»Ä¤ëÃæ¡¢À¾ÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ë¶å½£¤Ç¤â¡¢14Æü¤Ï¤µ¤é¤Ë½ë¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ì¾¸Å²°¤äÂçºå¡¢Ê¡²¬¤Ê¤É¤Ç¤Ï35¡î°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤ÎÍ½ÁÛ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ø¤Î·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£