中日新加入の30歳内野手は「神助っ人の気配」苦手のフォークを一閃、リチャードも呆然　来日2週間で早くも3発目の豪快弾「明るいところもいいよね」

チェイビスは来日3号、豪快なバッティングが期待を集める（C）産経新聞社

中日に後半戦から合流したマイケル・チェイビスの豪快弾が注目されている。中日は8月13日の巨人戦（東京ドーム）に4−3と逆転勝ち。

【動画】リチャードも棒立ち…中日・チェイビスの特大の決勝本塁打をチェック

3−3で迎えた6回先頭の打席に入ったマイケル・チェイビスは2ストライクから相手2番手、菊地大稀の140キロ、内角低めフォークを一閃。打った瞬間にそれとわかる豪快弾には、三塁を守るロマン砲、砂川リチャードも呆然と打球の行方を見守るしかなかった。

左翼席に陣取るドラゴンズファンに向けて豪快に3号ソロを放り込んだ。これが勝ち越し弾となり、チームに白星をもたらした。

明るいキャラクターも浸透しつつある。初昇格となった7月31日の巨人戦でいきなり来日初アーチをかけたことも話題を呼んだが、笑顔を絶やさず、慣れない日本野球に必死に順応しようとする姿は、すでに在籍しているジェイソン・ボスラーとともにファンの間からも「神助っ人の気配」「これは、当たりでは」「2位も狙える」「明るいところもいいよね」と好感を高めている。