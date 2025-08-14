“電子レンジ”でレアメタル獲得！マイクロ波でニッポンを資源大国に！？
電子レンジに使われる「マイクロ波」を巧みに操る開拓者・マイクロ波化学の吉野巌社長は、独自のノウハウで白いダイヤともいわれる「リチウム」の抽出に挑んでいた。
スマホやEVなどのバッテリーに欠かせないリチウムだが、精錬の際に多くの火力を使うため、環境規制の緩い中国に依存してきた。
吉野はマイクロ波の力で精錬時のCO2排出を大幅削減。開発を依頼した三井物産は“低炭素リチウム”を売りに、世界に新たな市場を作り出そうとしている。
さらに、JAXAと共同開発した「月の石」から水を取り出すマイクロ波技術が、意外な食品ビジネスになろうとしていた。マイクロ波で世界の産業に衝撃を与える開拓者に作家・相場英雄が鋭く斬り込む。
出演：相場英雄（作家）、佐々木明子（テレビ東京アナウンサー）
開拓者：マイクロ波化学 吉野巌 社長
ナレーター：谷田歩（俳優）
