¡¡ÃæÆü¤Ï8·î13Æü¡¢µð¿Í¤È¤Î»î¹ç¤ò4-3¤Ç¾¡Íø¡£5Æü¤«¤é¤Î9Ï¢Àï¤ò4¾¡5ÇÔ¤Ç½ª¤¨¤¿¡£Á°¤Î2¥«¡¼¥É¡ÊËÜµòÃÏ¤Ç¤Îºå¿ÀÀï¡¢¹ÅçÀï¡Ë¤Ï¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤¬ÄËÂÇ¤òÍá¤Ó¤ÆÏ¢Â³Éé¤±±Û¤·¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Åìµþ±óÀ¬¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¡£CSÀïÀþ¤ËÆ§¤ß¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤âËÀÎ©¤Á¡ÄÃæÆü¡¦¥Á¥§¥¤¥Ó¥¹¤ÎÆÃÂç¤Î·è¾¡ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¤µ¤Æ¡¢13Æü¤Îµð¿ÍÀï¤ÏÅÄÃæ¾Âç¤ÈÂÐÖµ¤·¤¿¡£ÃæÆü¤Ï½ÕÀè¤ËÇòÀ±¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüÊÆÄÌ»»198¾¡¤ÈÂçÂæ¤Ø¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤¬¿Ê¤à±¦ÏÓ¤ËÂÐ¤·¡¢¤É¤¦¹¶Î¬¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡¡¥¡¼¥Þ¥ó¤Ï²¬ÎÓÍ¦´õ¡¢¾åÎÓÀ¿ÃÎ¤Î¡Ö¥Ð¥ä¥·¡¦¥Ð¥ä¥·¡×¥³¥ó¥Ó¤Ç¤¢¤ë¡£°æ¾å°ì¼ù´ÆÆÄ¤¬Ì¾ÉÕ¤±¤¿2¿Í¤Î¼çÎÏÂÇ¼Ô¤Ï¡¢¸åÈ¾Àï¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤È¤â¤ËÄ´»Ò¤¬¾å¤¬¤é¤º¡¢ÆÃ¤Ë²¬ÎÓ¤ÏÂÇÎ¨¤¬Á°È¾Àï½ªÎ»»þ¤Î.294¤«¤é2Ê¬°Ê¾åÍî¤Á¤Æ¤¤¤¿¡Ê8·î12Æü»þÅÀ¤Ç.268¡Ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢8»î¹ç¤Ö¤ê¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦²¬ÎÓ¡¢3ÈÖ¡¦¾åÎÓ¡×¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¤ÇÎ×¤à¤È¡¢½é²ó¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê¾åÎÓ¤¬¥»¥ó¥¿¡¼º¸¤ØÆóÎÝÂÇ¡£3²ó¤Ë¤Ï²¬ÎÓ¤¬³°³Ñ¹â¤á¤ÎÂ®µå¤ËµÕ¤é¤ï¤º¥ì¥Õ¥È¤Ø°ÂÂÇ¡£¾åÎÓ¤Ï»Íµå¤òÁª¤ó¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·Ò¤¤¤À¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ¥¸¥ï¥ê¥¸¥ï¥ê¤ÈÁê¼ê¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤¿¹¶·â¤Ï¡¢5²ó¤Ë·ë¼Â¤·¤¿¡£
¡¡1»à¤«¤é²¬ÎÓ¤¬¥é¥¤¥ÈÁ°¤Ø±¿¤Ó¡¢¼Â¤Ë7·î19Æü°ÊÍè¤Î¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤òµÏ¿¡£Â³¤¯»³ËÜÂÙ´²¤ÎÂÇÀÊ¤ÇÁê¼êÆóÎÝ¼ê¤¬°Á÷µå¤¹¤ë¤È¡¢²¬ÎÓ¤Ï°ìÎÝ¤«¤é²÷Â¤òÈô¤Ð¤·¤ÆËÜÎÝ¤Þ¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¾åÎÓ¤âÌÛ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥é¥¤¥È¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¡£¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥Ü¥¹¥é¡¼¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ÇÆ±ÅÀ¤Î¥Û¡¼¥à¤òÆ§¤ó¤À¡£
¡Ö¥Ð¥ä¥·¡¦¥Ð¥ä¥·¡×¥³¥ó¥Ó¤¬ÂÇ¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤ÎÆ±ÅÀ·à¡£º£µ¨¤Î¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤ë2¿Í¤¬µ×¤·¤Ö¤ê¤ËËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï6²ó¤Ë¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Á¥§¥¤¥Ó¥¹¤Î¥½¥í¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¡£Åê¼ê¿Ø¤ÏÌøÍµÌé¤¬6²ó¤Þ¤ÇÇ´¤ê3¼ºÅÀ¡£Æ£Åè·ò¿Í¡¢À¶¿åÃ£Ìé¡¢¾¾»³¿¸Ìé¤ÏÌµ¼ºÅÀ¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ÇºÇ¾¯¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£²ñ¿´¤ÎµÕÅ¾¾¡¤Á¤À¡£
¡¡²¬ÎÓ¤ÏÁ°½Ò¤ÎÄÌ¤ê¡¢Ìó1¤«·î¤Ö¤ê¤Î¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¡£¾åÎÓ¤Ï9²ó¤Ë¤â°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¡¢6·î11Æü°ÊÍè¤ÎÌÔÂÇ¾Þ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£2¿Í¤¬³èÌö¤¹¤ì¤Ð¥Á¡¼¥à¤â¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¡£¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¾å¾º¥«¡¼¥Ö¤òÉÁ¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
