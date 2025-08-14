◇バスケットボール FIBAアジアカップ2025(8月5日〜17日、サウジアラビア・ジッダ)

バスケットボールFIBAアジアカップは現地時間13日に、準々決勝が2試合行われました。

準々決勝から各グループの1位通過が登場。B組1位のイラン(同ランク28位)がD組2位の台湾(同ランク73位)と対戦。第3Qまで台湾が12点リードしていましたが、最終Qでイランが意地を見せ、残り42秒で逆転に成功。78-75でイランが勝利しました。

もうひとつの準々決勝ではA組1位のオーストラリア(FABAランキング7位)がD組3位のフィリピン(同ランク34位)と対戦。第1Q序盤からオーストラリアが連続3ポイントシュートを決めると、29-12で差を広げます。前半を48ー28で折り返すと、第3Qでフィリピンが競りますが、最終的に84-60でオーストラリアが勝利しました。

なお、グループB2位通過の日本(FIBAランキング21位)は、グループA3位のレバノン(同29位)との対戦に敗れ準々決勝進出決定戦に進めませんでした。

【日程】

＜グループB日本の結果＞

第1戦 シリア ○99-68

第2戦 イラン ●70-78

第3戦 グアム ○102-63

＜決勝トーナメント表＞

◆準々決勝進出決定戦(11日、12日)

フィリピン 95-88 サウジアラビア

台湾 78-64 ヨルダン

韓国 99-66 グアム

レバノン 97-73 日本

◆準々決勝(13日、14日)

オーストラリア 84-60 フィリピン

イラン 78-75 台湾

中国 - 韓国

ニュージーランド - レバノン

◆準決勝(16日)

◆決勝/3位決定戦(17日)