【アジアカップ】最終Q残り42秒で逆転勝利のイランと前半から圧倒したオーストラリアが準決勝進出
◇バスケットボール FIBAアジアカップ2025(8月5日〜17日、サウジアラビア・ジッダ)
バスケットボールFIBAアジアカップは現地時間13日に、準々決勝が2試合行われました。
準々決勝から各グループの1位通過が登場。B組1位のイラン(同ランク28位)がD組2位の台湾(同ランク73位)と対戦。第3Qまで台湾が12点リードしていましたが、最終Qでイランが意地を見せ、残り42秒で逆転に成功。78-75でイランが勝利しました。
もうひとつの準々決勝ではA組1位のオーストラリア(FABAランキング7位)がD組3位のフィリピン(同ランク34位)と対戦。第1Q序盤からオーストラリアが連続3ポイントシュートを決めると、29-12で差を広げます。前半を48ー28で折り返すと、第3Qでフィリピンが競りますが、最終的に84-60でオーストラリアが勝利しました。
なお、グループB2位通過の日本(FIBAランキング21位)は、グループA3位のレバノン(同29位)との対戦に敗れ準々決勝進出決定戦に進めませんでした。
【日程】
＜グループB日本の結果＞
第1戦 シリア ○99-68
第2戦 イラン ●70-78
第3戦 グアム ○102-63
＜決勝トーナメント表＞
◆準々決勝進出決定戦(11日、12日)
フィリピン 95-88 サウジアラビア
台湾 78-64 ヨルダン
韓国 99-66 グアム
レバノン 97-73 日本
◆準々決勝(13日、14日)
オーストラリア 84-60 フィリピン
イラン 78-75 台湾
中国 - 韓国
ニュージーランド - レバノン
◆準決勝(16日)◆決勝/3位決定戦(17日)