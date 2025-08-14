◇MLB エンゼルス-ドジャース(日本時間14日、エンゼル・スタジアム)

ドジャース・大谷翔平選手が日本時間14日、古巣エンゼルスと“二刀流”で初対戦。2023年のWBC決勝で生まれて以来となるトラウト選手との再戦も見られました。

初回、先頭で打席に向かった大谷選手の3塁打もあり3点を先制したドジャース。大谷選手は続いて初回のマウンドに向かうと、ザカリー・ネト選手を空振り三振、ノーラン・シャヌエル選手をセカンドゴロに打ち取ります。ここで打席に迎えたのは盟友でもある3番・トラウト選手。打席に入ったトラウト選手が大谷選手と目を合わせ笑みを浮かべると、大谷選手も応えるように口元を緩めました。

大谷選手は5球続けてストレートを投げ込み、カウント2ボール・2ストライク。続いて6球目のスライダーを内角に投げ込み見逃し三振を奪いました。

さらにドジャースが3点リードとし迎えた4回にも、先頭でトラウト選手を迎えます。この対戦では初球から2球続けてスライダーを投げ込み2ボール。そこから3球続けてストレートを投じ、見逃し三振を奪いました。

2打席連続で見逃し三振を奪い、この日の対戦は大谷選手に軍配があがります。前回対戦となった2023年のWBCでは、1点リードで迎えた9回に大谷選手が登板。2アウトで当時のチームメート・トラウト選手を迎えるというドラマチックな展開となりました。ここでトラウト選手から空振り三振を奪い、侍ジャパンが世界一の座を手にしました。