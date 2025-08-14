IZ*ONE½Ð¿È¥Á¥§¡¦¥¤¥§¥Ê¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥â¥Ç¥ë¤ËÈ´Å§¡ªÂ¿ÍÍ¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¤ËÃíÌÜ
²Î¼ê¥Á¥§¡¦¥¤¥§¥Ê¤¬¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤Þ¤µ¤«Èà»á¡©¡×¥Á¥§¡¦¥¤¥§¥Ê¤ÎÎÙ¤Ë¼Ì¤ë¥¤¥±¥á¥ó
8·î14Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½êYUE HUA¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¡Ö¥Á¥§¡¦¥¤¥§¥Ê¤¬¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥Ö¥é¥ó¥Éacme de la vie¡Ê°Ê²¼¡¢ADLV¡Ë¤Î2025Ç¯½©Åß¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥â¥Ç¥ë¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
ºÇ¶á¡¢ADLV¤Î¸ø¼°SNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Á¥§¡¦¥¤¥§¥Ê¤¬¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿»£±Æ¸½¾ì¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°¥Õ¥£¥ë¥à¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
Æ°²è¤Î¤Ê¤«¤Î¥Á¥§¡¦¥¤¥§¥Ê¤Ï¡¢Èà½÷¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÃÆ¤±¤ëÌ¥ÎÏ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î°áÁõ¤ò¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÃå¤³¤Ê¤·¡¢»ëÀþ¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤·¤¿¡£
ADLV¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¥Á¥§¡¦¥¤¥§¥Ê¤ÎÀ¸¤À¸¤¤È¤·¤¿¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤È¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Î´¶À¤¬½Ð²ñ¤¤¡¢MZÀ¤Âå¤òÁÀ¤Ã¤¿¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¤Ê¥·¥Ê¥¸¡¼¸ú²Ì¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÃæ¿´Åª¸ÜµÒÁØ¤Ç¤¢¤ë10¡Á20Âå¤È¥Á¥§¡¦¥¤¥§¥Ê¤Î¥Õ¥¡¥óÁØ¤¬´°àú¤Ë½Å¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¹â¤¤¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¥Á¥§¡¦¥¤¥§¥Ê¤ÏºÇ¶á¡¢¼òÎà¤Î¹¹ð¥â¥Ç¥ë¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¤Î¤ËÂ³¤¡¢°áÎà¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥â¥Ç¥ë¤Ë¤âÈ´Å§¤µ¤ì¡¢¹¹ð³¦¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó³¦¤ò¹ç¤ï¤»¤¿³èÌö¤Ç¡ÈZÀ¤Âå¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¡É¤é¤·¤¤ÌÌ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Á¥§¡¦¥¤¥§¥Ê¤Ï7·î29Æü¡¢4th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBlooming Wings¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
¡þ¥Á¥§¡¦¥¤¥§¥Ê ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1999Ç¯9·î29Æü¡¢´Ú¹ñ¥½¥¦¥ëÀ¸¤Þ¤ì¡£¥Á¥§¡¦¥¤¥§¥Ê¤ÏËÜÌ¾¡£2018Ç¯¤Ë´Ú¹ñMnet¤Ë¤è¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØPRODUCE 48¡Ù¤ÇºÇ½ª½ç°Ì4°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢IZ*ONE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¹â²»°è¤Î¥Ï¥¹¥¡¼¥Ü¥¤¥¹¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë²ÎÀ¼¤ÏÆ©ÌÀ´¶¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£Å·¿¿à¥Ì¡¤ÊÀ³Ê¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ç¤â°¦ÕÈ¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÉ½¾ð¤ä¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤¹¡£2022Ç¯1·î¤Ë¥½¥í²Î¼ê¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÇÐÍ¥¥Á¥§¡¦¥½¥ó¥ß¥ó¤ò¼Â·»¤Ë»ý¤Ä¡£