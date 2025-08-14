夢のCL出場！今季、日本人選手は現状「最大12名」…プレーオフでは常本佳吾と鈴木淳之介が直接対決
2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグは12日、予選3回戦の2ndレグが各地で開催。
日本人選手が所属するフェイエノールト（オランダ）とレッドブル・ザルツブルク（オーストリア）は、それぞれフェネルバフチェ（トルコ）とクルブ・ブルッヘ（ベルギー）に敗れた。
日本代表の上田綺世と渡辺剛が先発したフェイエノールトは、今夏加入の渡辺がDFながら2ゴールを記録するも、5点を奪われて2戦合計4-6で敗退。
川村拓夢、北野颯太、チェイス・アンリと3名が在籍するザルツブルクは、2点を先取したものの2-3の逆転負けを喫し、こちらも2戦合計2-4で本選出場をかけたプレーオフラウンド進出はならなかった。
この結果、一気に5人の日本人選手が欧州最高峰の舞台CLへの出場を逃すことに…。現状出場の可能性がある日本人選手は以下の選手たちだ。
■本選出場
遠藤航（リヴァプール）
高井幸大（トッテナム）
伊藤洋輝（バイエルン）
堂安律（フランクフルト）
南野拓実（モナコ）
板倉滉（アヤックス）
守田英正（スポルティングCP）
橋岡大樹（スラヴィア・プラハ）
■プレーオフ進出
前田大然、旗手怜央、稲村隼翔（セルティック）
常本佳吾（バーゼル）
鈴木淳之介（コペンハーゲン）
本選出場は、いずれも日本代表に名を連ねる8名。
プレーオフに臨むのは、セルティックの前田大然、旗手怜央、稲村隼翔、そしていずれも今季移籍したバーゼルの常本佳吾とコペンハーゲンの鈴木淳之介となっている。
このうち、バーゼルとコペンハーゲンはプレーオフで直接対決するため、残念ながらどちらかのチームが敗退。一方のセルティックはカザフスタン王者のカイラトと対戦する。
鈴木優磨も…「欧州クラブへの移籍が“直前で破談”になった日本人選手」
よって、現状では「最大12名」が参戦する今季CL。運命のプレーオフは、8月19-20日に1stレグ、8月26-27日に2ndレグが行われる。