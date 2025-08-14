「遺伝子がすごい」ASTROチャウヌの弟、4秒出演で“イケメンすぎる”と話題沸騰！大企業勤務の経歴も

ASTRO・チャウヌの弟が、わずか4秒の登場で話題を集めている。

兄にそっくりな端正な顔立ちに加え、すらりとした高身長、さらに大企業系列会社に勤務していることも知られ、注目が高まっている。

最近、オンラインコミュニティを中心に、チャウヌの弟が韓国のバラエティ番組『ユ・クイズ ON THE BLOCK』（tvN）に出演していた事実が、放送から時間を経て明らかになり、関心を集めた。

登場したのは6月11日の放送回。この回では、かつて半導体会社の副社長を務めたオ・チャンギュ氏が、66歳で広告マーケティング会社のインターンとして就職したエピソードを紹介。“韓国版『マイ・インターン』”として話題となった。

（画像＝tvN）チャウヌの弟（1番右手）

その中の、オ・チャンギュ氏が社員たちと歩くシーンで、チャウヌの弟が映り込んだ。チャウヌにそっくりな顔立ちと高身長がひときわ目を引き、ネットユーザーからは「チャウヌの双子かと思った」「遺伝子がすごい」などの反応が寄せられた。

チャウヌの弟が番組に登場するのは今回が初めてではない。以前、チャウヌが出演した『フィンランド間借り暮らし』（tvN）でも、顔がちらりと映り話題となったことがある。今回『ユ・クイズ ON THE BLOCK』への出演により、兄譲りのビジュアルや大企業勤務という経歴が改めて注目を浴びた。

（画像＝tvN）チャウヌ（右）とチャウヌの弟

なお、チャウヌは7月28日、忠清南道・論山（チュンチョンナムド・ノンサン）の陸軍訓練所に入所し、兵役の義務を履行中。最近では、中隊長訓練兵としての姿が公開されている。

（記事提供＝OSEN）

◇チャウヌ プロフィール

1997年3月30日生まれ。韓国・京畿道出身。2014年に韓国で公開された映画『世界で一番いとしい君へ』で俳優デビューし、その後現在の所属事務所Fantagioに練習生として入社。2016年に6人組ボーイズグループASTROのメンバーとして歌手デビューした。初の地上波ドラマ主演作は、2019年『新米史官ク・ヘリョン』（MBC）。