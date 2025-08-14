大阪メトロが謝罪　運転見合わせの原因は「停電」　万博で帰宅困難者が多数発生…復旧めどや代替輸送の状況などを来場者に伝えることに課題

地下鉄の運転見合わせにより大阪・関西万博で多くの帰宅困難者が発生した問題で、大阪メトロは設備トラブルが原因だったとして謝罪しました。



８月１３日午後９時半ごろ、大阪メトロ中央線でコスモスクエア駅と大阪港駅の間で設備トラブルが発生し、一時全線で運転を見合わせました。



大阪メトロは、夢洲駅に入場規制をかけて夢洲・コスモスクエア駅間で折り返し運転を行いましたが、コスモスクエアから阿波座駅までが午前５時半前まで運転見合わせとなりました。





（大阪メトロ 堀元治交通事業本部長）「大変申し訳ありませんでした」（大阪メトロ 江口清司万博輸送管理センター長）「臨時のバスを提供していく、しっかりと足を確保するということに注力してしまって、お客様目線というところでのお客様への情報発信が遅れたのではないかと」大阪メトロは、中央線の運転見合わせについて電車に電力を供給する「サードレール」が停電したことが原因だと明らかにしました。一方で、大阪メトロは復旧のめどや代替輸送の状況などを万博来場者に伝えることに課題があったとして、情報発信のあり方を含め再発防止に努めるとしています。