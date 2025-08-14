Aぇ! group末澤誠也「人生で1回だけ」父親と2人きりの食事語る「何喋ったらいいか…」
【モデルプレス＝2025/08/14】Aぇ! groupの末澤誠也と草間リチャード敬太が、13日放送のグループでパーソナリティを務めるMBSラジオ番組「Aぇ! groupのMBSヤングタウン」（毎週水曜よる10時〜）に出演。家族について話した。
【写真】末澤誠也、“彼氏感”満載の運転姿
父親と2人きりで飲みに行ったというリスナーからのメールを受けて、末澤は「オトンと2人で飯行ったの人生で1回だけやねん」と口にし、「その時むちゃくちゃ気まずかったもん。お互い気まずかった、何喋ったらいいかわからない」と回顧。末澤から誘ったそうだが、「オトンからの返しの第1声が『どうしたん？』みたいな」と誘われた父親も戸惑った反応だったことを明かし、「飯行って帰ってからオカンに『もうオトンと2人で行かんかも』って。恥ずかしさとかあんねんな」と振り返った。
また、草間は「姉ちゃんと1回飲みに行った」と姉との飲みの経験を告白。姉とは「たわいもない話をした」そうで、「うち結構仲良いねん。定期的に何の意味もない連絡とかくるから。写真がパンッと送られてきて『蛍』とか」と家族のグループLINEがあるほど家族仲が良いと話し、草間の番組を「観たよ」という報告や、母から「次現場ないの？」などと連絡がきたり、1時間から2時間電話もすると明かした。
それに対して末澤は家族のグループLINEは「1回もない」といい、「基本親と連絡取らへん。オカンからたまにくるけど大体既読無視する。質問系やったら返すけど、オカンの近況報告とかたまにくんねん。オカンの近況報告とか共有されても…」と苦笑い。草間から「反応せえよ」とツッコまれると、「元々がオカンとLINEするタイプじゃなかったから。たまにはするけどなかなかないね」と返していた。（modelpress編集部）
情報：MBSラジオ
【Not Sponsored 記事】
