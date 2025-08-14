WATWING・八村倫太郎が“圧倒的肉体美を誇る美男美女”の恋模様を見届ける「こことここがくっついてほしいなぁ」
ABEMAは14日午後10時より、オリジナル恋愛リアリティーショー『シャッフルアイランド』シリーズの新シーズン『シャッフルアイランド Season6』（毎週木曜 後10：00）の第6話を放送する。スタジオゲストとして、ダンス＆ボーカルグループ・WATWINGの八村倫太郎の出演が決定した。
同番組は、鎧を脱ぎ捨て“常夏の楽園”・フィジーの2つの島に集まった、圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが、「毎日必ず“ピンク”と“ブルー”の2つの島にいるメンバーを“シャッフル（入れ替わって）”していかなければならない」というルールのもと、島間を“シャッフル”しながら本能のままに恋愛していく、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー。予測不能な出会いと別れを繰り返していくなかで、欲望と嫉妬が入り乱れていく参加メンバーたちの大胆に燃え上がっていく恋愛模様が見どころで、ABEMAの“夏の風物詩”にもなっている。
また、番組MCは前シーズンに引き続き、お笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政、タレントの峯岸みなみ、“ゆきぽよ”ことタレントの木村有希が続投。さらに、今シーズンより“恋愛リアリティーショーMC初挑戦”となる俳優の鈴木福が新たに番組MCとして加入した。
同番組の収録を終えた八村は「いやぁ『シャッフルアイランド』、本当に面白いですね（笑）。話数を重ねていくごとに、人間模様がどんどん濃くなっていって、こことここがくっついてほしいなぁという愛情まで出てきました（笑）。ただそこに入ってくる“シャッフル”のタイミングが…。いちゲストなのに、まるでレギュラーかと錯覚してしまうくらいスタジオのみなさんが温かく歓迎してくださり、収録も楽しくあっという間の時間でした！僕が観た6話はいろいろな関係性が激しく動きます（笑）。ドキドキの6話をぜひお楽しみに」と“番組愛”あふれるコメントを寄せた。
