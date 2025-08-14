BLACKPINKリサ×坂口健太郎“奇跡のコラボ”実現 愛と喪失描くショート・フィルム解禁
【モデルプレス＝2025/08/14】俳優の坂口健太郎が、BLACKPINK（ブラックピンク）のリサ（LISA）ソロ・デビューアルバム収録曲「Dream」のショート・フィルムに出演していることが発表された。
【写真】坂口健太郎＆BLACKPINKリサ、ベッドで密着
2月にリリースされたソロ・デビュー・フルアルバム「Alter Ego」に収録され、際立った存在感を放つ美しいメロディが特徴の楽曲「Dream」。3月のリサ来日時にTikTokでコラボを果たし、話題を呼んでいた坂口が、今回全編を通して出演する。
今回出演する本作のショート・フィルムは、愛と喪失を描くシネマティックな世界観で展開。主人公であるリサが、かつての恋人との甘く切ない記憶を辿り、幸福な瞬間から深い悲しみに至るまでの感情の軌跡を描写。これまでのビジュアル作品では見られなかった、俳優としての新たな一面を垣間見ることができる映像だ。
今回の映像でのコラボレーションは、リサがSNSにて段階的に予告してきたもので、ファンからの期待も大きく寄せられていた。リサは3月の来日時に坂口のファンであることを公言しており、直接の対面が実現。その場で撮影されたTikTok動画が大きな反響を呼んだこともあり、今回の「Dream」ショート・フィルムでの再共演につながった。（modelpress編集部）
◆リサ×坂口健太郎、コラボショート・フィルムMV公開
