日本代表の元10番がJクラブの指揮官退任直後に受けた代表コーチのオファー。森保監督からの電話を「切っちゃって。次の日に…」
日本代表の森保一監督を右腕として支える名波浩コーチが８月13日、囲み取材に対応した。
かつて日本代表の10番を背負った名波コーチは、選手として共闘した加茂ジャパン時代に“教育係”として気に掛けてもらうなど、現役時代から森保監督に「可愛がってもらっていた」という。
そのいわば兄貴分から、日本代表のコーチ就任のオファーを受けたのは、2022年の12月。松本山雅FCの指揮官を退任した直後だったという。
「松本の監督をクビになり、番記者さんたちとお疲れさん会をしていた時に電話がかかってきて。酔っぱらってたんで、『何を言ってんすか』って、切っちゃったです。次の日に。『かかってきてたな』とかけ直したところが始まりです」
ただ、すぐにオファーを承諾したわけではなかった。「一番大きなポイントがあって。そのポイントの内容は言えないんですけど、そのポイントが合致しなかったら僕はやれないですよって。２人で食事をする機会を作っていただいて、そのときに『答えはどうですか？』と言ったら、僕と同じ答えだったので。じゃあ、考えますと。そこで初めて考えた」
「相当、熟考した」結果、「代表OBとして代表チームに携わるのは代え難い名誉」とコーチ就任を受諾。トレーニングから主に攻撃面の指導を一任され、アジア予選では圧倒的な得点力を引き出して、７大会連のワールドカップ出場に寄与した。
日本が初めてワールドカップに出場した1998年のフランス大会で主力を務めた52歳が、コーチとして28年ぶりに檜舞台に立つ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ Jリーガーが好きな女性タレントランキングTOP20を一挙紹介
かつて日本代表の10番を背負った名波コーチは、選手として共闘した加茂ジャパン時代に“教育係”として気に掛けてもらうなど、現役時代から森保監督に「可愛がってもらっていた」という。
そのいわば兄貴分から、日本代表のコーチ就任のオファーを受けたのは、2022年の12月。松本山雅FCの指揮官を退任した直後だったという。
ただ、すぐにオファーを承諾したわけではなかった。「一番大きなポイントがあって。そのポイントの内容は言えないんですけど、そのポイントが合致しなかったら僕はやれないですよって。２人で食事をする機会を作っていただいて、そのときに『答えはどうですか？』と言ったら、僕と同じ答えだったので。じゃあ、考えますと。そこで初めて考えた」
「相当、熟考した」結果、「代表OBとして代表チームに携わるのは代え難い名誉」とコーチ就任を受諾。トレーニングから主に攻撃面の指導を一任され、アジア予選では圧倒的な得点力を引き出して、７大会連のワールドカップ出場に寄与した。
日本が初めてワールドカップに出場した1998年のフランス大会で主力を務めた52歳が、コーチとして28年ぶりに檜舞台に立つ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ Jリーガーが好きな女性タレントランキングTOP20を一挙紹介